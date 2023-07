La verema, aquesta setmana a 'Va de verd'

'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a la vinya, perquè Catalunya és terra de vins. Tenim 35 varietats de raïm autoritzades, i un munt de Denominacions d’Origen que així ho acrediten. Tot això es tradueix en cellers productors i molts llocs de treball.

El vi ha creat al seu voltant tota una cultura: fer art amb vi. Coneixerem, en primer lloc, a la pintora Marta Arañó, que pinta amb vi aprofitant els tons diferents que li donen els seus oxidants.

També veurem una teràpia de massatges realitzats amb vi, més coneguts com enoteràpia que ofereixen a l’Hotel spa Mastinell del Penedès. I fins i tot, podrem aprendre noves i molt interessants maneres de produir el vi: des del vi natural, sense cap mena d’afegits que en Guillem farà a La Bisbal d’Empordà a la Maria Gómez, als vins ecològics fruit de la permacultura, a les vinyes d’en Bernat, Vallalta Vinícola, a l’alt Maresme.

Aquesta setmana el programa 'Va de verd' ens ensenyarà vins que han envellit sota el mar. Tenen un sabor i unes propietats realment úniques, gràcies a les condicions en que han estat reposant.

I com a cada programa, tindrem els consells dels 'molys', que en aquest programa ens ensenyen, per exemple, com podar els ceps, però també, i ja sense tenir tanta relació amb el tema dels vins, per a què serveixen les barreges de llavors que es comercialitzen als centres de jardineria. Fins i tot la Maria Gómez s'ha desplaçat fins a Màlaga per conèixer a en Javier Pino, del reconegut canal @huertoadictos. Li explicarà com fa una mascareta cosmètica a base de productes naturals com l’arròs i l’oli. També a Màlaga, des de la cocteleria La Valiente, la Laura Marín farà un còctel amb espígol. En definitiva, ens proposen un 'Va de verd' amb una certa graduació, i ens recordaran també que l’alcohol s’ha de consumir amb seny i moderació.