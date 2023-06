'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica aquesta setmana el programa a conèixer algunes iniciatives de cohesió social que giren al voltant del verd. Per això, ens mostraran la cara més integradora de les plantes.

La Maria Gómez visitarà la cuina del projecte Ferrer for Food, on elaboren cada dia més de 4 mil plats adreçats a col·lectius vulnerables. La base dels menús són la fruita i les hortalisses, que en bona part provenen de l’hort que la Fundació Ferrer Sustainability té a Sant Pol de Mar. Aquesta iniciativa integra horticultura i cuina saludable però, sobretot, persones en risc d’exclusió social i laboral, com en Saiffadin, que amb només 16 anys es va jugar la vida per començar de zero lluny del Marroc.

També coneixerem la cooperativa Central Parc, que recupera espais agraris en desús i, a més, promou la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. L’entitat ofereix formacions en agricultura ecològica a persones que viuen en la indigència, o en situació irregular; a aturats de llarga durada, o a joves que busquen feina.

Finalment, visitarà el Garden AMPANS. L’entitat que el gestiona, dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual i amb patologies mentals, les formen i incrementen així les seves possibilitats d’inserció laboral. Però veurem com la seva tasca va molt més enllà de la capacitació i la inserció al mercat laboral.

La banda sonora d’aquest capítol de 'Va de verd' anirà a càrrec del grup ebrenc Xeic!, que torna al programa per interpretar un dels seus temes més famosos, 'Tots sumem'. Els ingressos de la cançó s’adrecen a un projecte inclusiu de les Terres de l’Ebre.

I els 'molys' del 'Va de verd', la Cesca dos Santos, prepararà una melmelada de mandarina i poma; amb la Tatiana Segura, que ens ensenyarà a construir un vermicompostador; amb la Meritxell Puente, s’assessorarà per fer un ram d’eucaliptus; i la famosa plantfluencer Nena von Flow, ens explicarà com propagar una peperomia amb una sola fulla.