'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' parlarà aquesta setmana de decoració floral oriental. A l’ hora de d’ambientar un espai amb plantes també ens podem plantejar un toc d’aparent senzillesa a l’estil de les ikebanes japoneses, o bé guarnir-lo al màxim de flors imitant un jardí balinès.

Les plantes aporten color, calidesa i fins i tot elegància, tant a l’interior com a l’exterior de les nostres llars. És a dir: les plantes decoren. Però de la mateixa manera que triem els mobles i els complements, hem de planificar les més adients, no només de mida i color, sinó també perquè s’adaptin millor a l’espai.

La María Gómez aprendrà a 'Va de verd' a fer una ikebana amb l’artista Dolors Villadelprat. Descobrirà que, més que un centre floral, és gairebé una filosofia de vida. L'artista i professora ens ensenyarà uns centres florals molt singulars on l’harmonia i l’equilibri estan per sobre de tot.

Amb els paisatgistes de 'Nosaltres Toquem Fusta' visitarà també un jardí particular inspirat en l’illa de Bali, sense sortir de Barcelona. Gaudirem de la seva riquesa i també ens donaran alguns consells per decorar, sigui quin sigui el nostre estil, tenint en compte d'altres elements decoratius com poden ser el mobiliari, les llums, escultures...

La xef Montse Estruch, d’El Cingle restaurant, ens ensenyarà la seva recepta de tagliatelle amb flors d’abèlia, la Montse també parlarà d’una lassanya, però en aquest cas no per cuinar: la de bulbs, i en Jordi Lozano, del Centre de Teràpies Naturals, treurà molt de profit a una planta tan corrent com el card marià.