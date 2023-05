'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a parlar sobre les tècniques de cultiu més respectuoses per tal d'aconseguir un sòl amb vida pròpia a través de la tècnica de la permacultura. Més enllà de ser un model de producció sostenible que vetlla per la fertilitat de la terra, la permacultura és un estil de vida.

La Laura Albà, coneguda a les xarxes com a @erina.wild, ens explicarà com va deixar la seva vida d’informàtica a la ciutat per anar a viure enmig de la natura i decantar-se per l’autoconsum. De la mà de l’Estela Delga, de @vidaverdi; Miquel Àngel, productor de fruita seca; i el viticultor Raül Crivellé aprendrem a 'Va de verd' sobre agricultura regenerativa, una tècnica aplicada dins la permacultura i basada en la pastura rotativa i la manca d’ús de fertilitzants artificials, entre d’altres.

Parlaran també d’autoconsum i de calçots, perquè en lloc d'anar al restaurant a fer una calçotada, la María Gómez ens proposarà cultivar-los.

L’Álex, més conegut com a @ecohuertodealex, ens ensenyarà a cultivar calçots i amb els consells dels 'molys' Jesús Valera i la Mireia, veurem com creixeran sense fer mal a la salut del nostre planeta.