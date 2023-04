RTVE entregó anoche los 67º Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía en una gala en el Teatre Lliure de Barcelona, conducida por Gemma Nierga y Sílvia Abril y dirigida por María Eizaguirre. Este año han recaído en las películas participadas por RTVE 'As bestas', ‘Cinco lobitos' y ‘Alcarràs’, los intérpretes Luis Zahera y Anna Castillo, el cineasta José Luis Garci, el productor Gerardo Herrero o los intérpretes internacionales Susan Sarandon y Omar Sy.

Susan Sarandon recogió el Premio de Honor de manos de la directora y amiga personal Isabel Coixet, con una ovación del público asistente. La actriz dedicó el premio emocionada a su amigo y músico Harry Belafonte, fallecido ayer, "que era valiente, divertido, afectuoso y un auténtico soplo de aire fresco. Los artistas somos la brújula de la conciencia de la humanidad. Él creía que un mundo mejor es posible ", dijo entre lágrimas, "y yo también lo creo".

Omar Sy RTVE

El actor Omar Sy también recogió el Premio de Honor: "Es muy emocionante ver estas imágenes y que honréis mi carrera, a pesar de ser tan corta. En España siempre me han acogido muy bien y cuento con todos vosotros para seguir recibiendo más Sant Jordis".

En el apartado de interpretación, Luis Zahera, galardonado por 'As bestas', confesó que “tengo debilidad por Cataluña, me dio envidia sana desde que descubrí los espectáculos en los 80". Anna Castillo, protagonista de 'Girasoles silvestres', dedicó su galardón a su familia y en especial a su madre: "Estoy muy emocionada y algo nerviosa, muy agradecida de recibir este premio, en casa, de mano de mis amigas. Muchas gracias al jurado y a Conxita Casanovas”.

Los Premios Sant Jordi han destacado en esta edición a 'Cinco lobitos' como mejor opera prima. Su directora, Alauda Ruiz de Azúa se mostró emocionada de recibir el premio en Barcelona: "Es un premio de opera prima y me gustaría que sirviera para celebrar todas las operas primas".

Sandra Tapia, productora ejecutiva de 'As bestas', premio a la mejor película española, disculpó la ausencia del director Rodrigo Sorogoyen. "Las productoras soñamos con hacer películas que unan público y jurado, y con 'As bestas' lo hemos conseguido”, aseguró.

El Premio a la Industria fue para Gerardo Herrero: "Agradezco el premio al jurado y a Conxita Casanovas, que ha hecho mucho por el cine español. He producido más de 160 películas y he dirigido 18 y aquí en Cataluña hay mucha gente que ha formado parte de mi carrera. Agradezco el premio a RTVE. Tengo todavía muchas historias que contar, muchos proyectos pendientes y este premio no será el final de mi carrera”.

José Luis Garci recogió el premio a su trayectoria RTVE

El director José Luis Garci, premiado por su trayectoria, reconoció que "he tenido mucha suerte en la vida familiar, con los amigos, me ha tocado el gordo muchas veces. Creo que este es un premio global: si hoy estoy aquí es porque ha habido mucha gente que ha estado conmigo durante mi trayectoria”.

La Rosa de San Jordi para la mejor película española fue para 'Alcarràs'. Su directora, Carla Simón, agradeció su segundo Sant Jordi: "Qué premio tan bonito. Gracias a RTVE porque confió en la película cuando todavía era un guion, a mis productores y a los exhibidores y a los distribuidores, sobre todo en las pequeñas salas de los pueblos, que volvieron a abrir para que la gente pudiera verla. Y, muy especialmente, a los espectadores que nos han votado". Por su parte, Adolfo Blanco, distribuidor en España de 'Argentina, 1985', recogió a la Rosa de San Jordi a mejor película internacional.

En el apartado internacional, 'Top gun: Maverick', de Joseph Kosinski, fue galardonada con el premio a la mejor película extranjera. Tilda Swinton y Austin Butler merecieron los galardones a mejores intérpretes extranjeros, que fueron recogidos por Albert Serra y Montse Triola, director y productora de 'Pacifiction'.

La gala contó con las actuaciones de Luz Casal, Vicco y Blanca Paloma, que interpretó 'Eaea', la canción que representará a RTVE en Eurovisión en Liverpool el próximo 13 de mayo.