El cineasta José Luis Garci ha sido reconocido por su trayectoria en la 67ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía. Director, productor, guionista y crítico literario presentó durante 10 años el programa de divulgación '¡Qué grande es el cine!' en La 2 y fue el primer director español en obtener un Oscar en 1983 para 'Volver a empezar'. El galardón es un homenaje a su figura como cineasta y divulgador.

Nacido en Madrid en 1944, José Luis Garci descubrió el cine de pequeño y se sintió fascinado. Sus primeros trabajos en el mundo del cine fueron como guionista, colaborando con Antonio Mercero y José Luis Dibildos, entre otros. La etapa como director comenzó en 1975 y pronto logró el éxito: fue en 1977 con 'Asignatura pendiente', escrita junto a José María González-Sinde. Al año siguiente estrenó 'Solos en la madrugada' y completó la trilogía con 'Las verdes praderas'.

Su pasión por la novela negra le llevó a dirigir 'El crack' en 1981. Al año siguiente dirigió 'Volver a empezar', una reflexión sobre el exilio que, pese a no triunfar en las salas, le concedió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa hace 40 años. No es la única ocasión que Garci ha sido nominado a este premio, las historias 'Sesión de tarde' (1984), 'Asignatura aprobada' (1987) y 'El abuelo' (1988) optaron también al premio de Hollywood.

El cine de Garci también ha sido reconocido con el premio Goya al mejor director para ‘Asignatura aprobada’ (1988) y cuenta en su haber con el Premio Nacional de Cinematografía (1992) y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1997).

En su trayectoria destaca la parte de divulgación cinematográfica, conocida sobre todo por el programa '¡Qué grande es el cine!', que presentó en La 2 entre 1995 y 2005. El espacio, muy seguido y valorado, enseñó al gran público a querer al cine clásico con la emisión y análisis de las mejores obras cinematográficas.

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Academia de les Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los Premios Sant Jordi han querido destacar a José Luis Garci por su trayectoria como cineasta y divulgador del séptimo arte.