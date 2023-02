Els amants del cinema podeu completar el palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE escollint 'Les Roses de Sant Jordi', els guardons que s'atorguen per votació del públic de RTVE Catalunya i els oients de Ràdio 4.

Els Premis Sant Jordi van ser instaurats el 1957 a Catalunya per Ràdio Nacional d'Espanya, a través de la seva delegació a Barcelona amb un jurat format per la crítica especialitzada barcelonina amb l'objectiu d'incentivar el cinema català. Més tard, es va estendre aquest reconeixement al cinema de tot l'estat espanyol.

Des de l'edició de 1988, es concedeixen també els guardons denominats 'Roses' de Sant Jordi' que es decideixen per votació popular.

Fins al 15 de març pots votar la millor pel·lícula espanyola i estrangera en aquest formulari.

Votació popular per escollir les 'Roses de Sant Jordi de Cinemato...

Els premiats pel jurat

El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia va fer públic el passat 31 de gener el veredicte de la 67a edició dels guardons que entrega RNE Catalunya. 'As bestas', dirigida per Rodrigo Sorogoyen i participada per RTVE, ha estat considerada la millor pel·lícula espanyola de l'edició.

Luis Zahera recollirà el premi a millor actor espanyol per 'As bestas' i Anna Castillo ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Girasoles silvestres', pel·lícula també participada per RTVE.

La cinta 'Cinco lobitos', dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, ha estat considerada la millor òpera prima.

El Premi a la Indústria Cinematogràfica ha estat pel director i productor Gerardo Herrero.

Els guardons d'aquesta edició s'entregaran en una gala el 25 d'abril del 2023 a Barcelona.

Pots veure les gales anteriors a RTVE Play.