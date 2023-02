Gerardo Herrero, Premi Sant Jordi de la Indústria 2023

Els 67 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2023 afegeixen al seu palmarès el guardó a la Indústria Cinematogràfica, que ha recaigut en el cineasta Gerardo Herrero. El jurat ha volgut reconèixer una llarga i intensa trajectòria en el món del cinema.

Figura indiscutible del cinema espanyol, el veterà director, guionista i productor Gerardo Herrero ha estat escollit com a Premi Sant Jordi de la Indústria 2023. Amb més de 35 anys de carrera, sempre molt vinculat a RTVE, ha participat en gairebé 180 pel·lícules. Ha tirat endavant el cinema des de múltiples fronts, el 1994 va ser escollit president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. Molt reconegut, Herrero ha aconseguit 34 premis Goya. La seva passió manifesta per la literatura l’ha portat a adaptar títols com 'Malena es un nombre de tango' y 'Los aires difíciles', d'Almudena Grandes, i 'Territorio comanche', d'Arturo Pérez-Reverte.

Creador i director de la productora cinematogràfica Tornasol, Gerardo Herrero ha produït els millors directors contemporanis, amb els quals ha obtingut nombrosos reconeixements, com la Palma d'Or del Festival de Cannes, que va obtenir 'El viento que agita la cebada', de Ken Loach, i l'Oscar per 'El secreto de sus ojos', de l'argentí Juan José Campanella. És conegut també per establir ponts amb Llatinoamèrica i fomentar les coproduccions.

Amb 70 anys, és a punt d'estrenar com a productor 'Alguien que cuide de mi', d'Elvira Lindo i Daniela Féjerman, i com a director, 'Bajo terapia', amb Mariela Besuievsky, que competeix per la Biznaga d’Or del Festival de Màlaga d'enguany.