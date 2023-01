El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dilluns el veredicte de la 67a edició dels guardons que entrega RNE Catalunya. 'As bestas', dirigida per Rodrigo Sorogoyen i participada per RTVE, ha estat considerada la millor pel·lícula espanyola de l'edició.

Per la seva banda, Luis Zahera recollirà el premi a millor actor espanyol per 'As bestas' i Anna Castillo ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Girasoles silvestres', pel·lícula participada per RTVE. La cinta 'Cinco lobitos', dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, ha estat considerada la millor òpera prima.

01.08 min 'Cinco lobitos': Estrenamos el Teaser tráiler de la película española que se presenta en la Berlinale

En l'apartat internacional, 'Top gun: Maverick', de Joseph Kosinski, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Tilda Swinton, per la seva participació a 'Memoria' i a 'Tres mil años esperándote', i Austin Butler, per 'Elvis', han merescut els guardons a millor actriu i millor actor estrangers.

El jurat d'aquesta edició, presidit per la periodista especialitzada en cinema de RNE Conxita Casanovas, està format per Joan Vilà, José Fernández, Yolanda Flores i Gerardo Sánchez, per part de RTVE, i Otis Rodríguez Marchante, Nuria Farré, Aurelio Ángel Sala Corbi, Astrid Messeguer i Alfons Gorina.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria. A més, per votació dels oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es farà públic més endavant.

Els guardons d'aquesta edició s'entregaran en una gala el 25 d'abril.