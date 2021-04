A les vuit en punt va començar la gala dels 65 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, uns guardons històrics, que premien el més destacat del cinema nacional i estranger. La gala d'aquest 2021 es va fer als Cinemes Verdi de Barcelona seguint totes les mesures de seguretat amb mascaretes i distància social i test d'antígens.

La gala la van presentar els periodistes de RTVE, Laura Mesa i Marc Sala i va començat amb l'actuació de Suu que ha interpretat "Tant de bo". Conxita Casanovas, presidenta del jurat i directora del programa Va de cine de Ràdio 4, va agrair la feina del jurat pel palmarès, després d'haver hagut de treballar en "condicions complicades" per la pandèmia.

El primer guardó va ser per Johnny Depp, distingit amb el Premi d’Honor RNE Sant Jordi de Cinematografia.

Un altre moment emotiu va ser l'entrega del Premi a la Trajectòria a Vicky Peña un guardó que li van lliurar Mario Gas i Carme Elias. Loles León va ser l'encarregada d'entregar el Premi a la Industria a Santiago Segura, un moment que va omplir l'escenari dels cinemes Verdi d'emoció i humor. També va ser emocionant veure damunt l'escenari a Jordi Sánchez, recentment recuperant del coronavirus, que va fer lliurament del Premi 'Rosa de Sant Jordi', un dels guardons que escullen els oients de Ràdio 4, a Alicia Luna, coguionista del film 'La boda de Rosa'.

Vicky Peña ha rebut el premi a la trajectòria RTVE Catalunya

El premi a la millor òpera prima va ser per Nuria Giménez Lorang per 'My Mexican Bretzel' li van fer entrega del guardó Núria Gago i Quim Avila. L'actriu Patricia López Arnáiz va rebre el premi com a millor actriu espanyola pels seus treballs a les pel·lícules 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta'. Mario Casas ha rebut el premi com a millor actor espanyol per 'No matarás', una pel·lícula participada per RTVE. El director Luís López Carrasco va recollir el guardó per la pel·lícula 'El año del descubrimiento', com a millor pel·lícula espanyola.

Santiago Segura ha rebut el premi a la Indústria de mans de Loles León rtve catalunya

Mariana di Girolamo, des de Xile, ha agraït el premi a la millor actriu estrangera per 'Ema' i Olivia Colman i Florian Zeller, Premi Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera, van agrair amb un missatge enregistrat. El director de RNE, Ignacio Helguero va entregar el premi a Adolfo Blanco, el distribuïdor del film. Ruth Gabriel i Antonio Saura han recollit en nom Jan Komasa el premi a la millor pel·lícula estrangera per 'Corpus Christi'.

Patricia López Arnáiz ha recollit el premi de mans de Valerie Delpierre i Ana Alarcón rtve catalunya

L'últim guardó de la nit va ser per L'actriu Isabelle Huppert que va rebre el premi especial dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, un guardó que va guanyar fa 30 anys i que no havia recollit. La Gala va acabar amb l'actuació de Miki Nuñez.

La gala s'emetrà aquest dijous 22 d'abril de 2021 a les 19.15h a La2 de TVE.