El festival de cine d’animació Animac de Lleida no es veu aturat per la pandèmia i continua recolzant el cine d'animació un any més. Aquesta 25a edició, que va començar el passat dijous, s'allargarà fins al 28 de febrer en un format presencial, i també ho farà fins al 7 de març en un format en línia. “Enfront de l’obligat canvi de format, celebrem el passat mirant cap a un futur en línia, sense perdre de vista la feliç i imprescindible presencialitat”, ha declarat Carolina López, directora del festival.

L’objectiu d’aquesta edició és oferir un viatge pel passat, present i futur del cine d’animació. D’aquesta forma, el festival oferirà al públic la visualització d’un total de 181 pel·lícules que inclouen 9 llargmetratges, 169 curtmetratges i una sèrie, una mostra que ressalta per ser una de les més veteranes. La Llotja i el CaixaForum de Lleida seran els elegits per la projecció física de les obres cinematogràfiques, mentre que la reproducció digital s’establirà a través de la plataforma digital Filmin.

Adaptació a la virtualitat La directora de l'Animac, Carolina López, ha coincidit que, tot i que la 25a edició de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya s'ha hagut d'adaptar a la situació de pandèmia, la indústria no s'ha vist tan afectada. A més, ha recordat que des de fa anys i gràcies a la tecnologia, un animador, il·lustrador o guionista pot treballar des de casa perquè es passa moltes hores davant de la pantalla i perquè la majoria de produccions es fan en col·laboració amb diversos països.

“Wolfwalkers” enceta el certamen Entre els llargmetratges que es podran veure aquest any a l’Animac, ressalta la presència de la pel·lícula irlandesa “Wolfwalkers”, que serà l’encarregada d’obrir el festival de cine. Tracta sobre una noia que està aprenent a ser caçadora i que viatja a Irlanda amb el seu pare per acabar amb l’última manada de llops. Tot canvia quan estableix un vincle d’amistat amb una noia d’una misteriosa tribu. Està escrita i dirigida per Tom Moore i Ross Stewart i ha rebut un premi per part de Cartoon Saloon. També es podran veure pel·lícules revelació com, entre altres, la polonesa “Kill It and Leave This Town”, dirigida per Mariusz Wilczynski, i “Hayop Ka!”, una pel·lícula filipina de Avid Liongore que s’estrenarà per primera volta fora del continent asiàtic i que va ser presentada en fase de projecte en Animac Incubator fa dues edicions.

Els curtmetratges destaquen al festival Les pel·lícules de breu duració ocupen un lloc destacat al programa d’Animac. Directors de cine experimentats com Paul Bush, SAM o Eric Oh presentaran els seus últims treballs de la mà de talents emergents com Carla Pereira, Matisse González o Carmen Córdoba. Animac 2021 compta amb tres curtmetratges d'estrena mundial, com “La odisea espeleológica de Sócrates” (Mèxic, 2020), dirigit per Aria Covamonas; “Mido te les instrumeaux” (França, 2020), de Roman Guillanton, i “Trazo critico. Contaminación” (Espanya, 2020). A més, seran estrenes interncionals els films “Liza” (França, 2020), de Bastien Dupriez; “Good Night Mr. Ted” (Espanya, 2020), de Nicolas Solé, i “Des papillons dans le ventre” (França, 2020), de Miriam Lazrak. En total, divuit dels films que es podran veure en aquesta edició del certamen seran estrenes a Espanya, entre les quals destaquen els curtmetratges “Trona Pinnacles” (França, 2020), de Mathilde Parquet; “Opera” (Corea del Sud i Estats Units, 2020), de Erick Oh; “Coincés” (França, 2020), de Masa Avramovic, i “Ennui” (França, 2020), de Timothey Delhaize, Alexis Maerten-Lammin, Gabriel Richaud i Aurélia Tron.