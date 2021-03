Charles Chaplin serà el protagonista d'un BCN FILM FEST totalment presencial

El Barcelona Film Fest se centra en pel·lícules populars per al gran públic amb especial atenció a les relacionades amb el món de la literatura i la història. Aquest certamen que es dura a terme entre el 15 i el 23 d'abril als Cinemes Verdi de Barcelona ha presentat el cartell oficial de la seva 5a edició i les primeres novetats confirmades de la seva programació. L'acte ha estat presentat per la directora del BCN FILM FEST, la periodista i crítica de cinema Conxita Casanovas i el Director d'RTVE a Catalunya, Pere Buhigas.

La programació de la Secció Oficial està dedicada fonamentalment a les adaptacions d'obres literàries, les produccions amb rerefons històric i les pel·lícules biogràfiques sobre grans personalitats.

“Enguany serà una edició especialment important perquè esperem poder confirmar que el festival continua creixent de manera vigorosa, saludable i sòlida”, ha comentat Casanovas. “Crec que podem contribuir al fet que la gent recuperi la rutina d'anar al cinema i els espectadors recobrin la confiança de veure cinema a les sales”, ha afegit.

El festival comptarà amb 60 pel·licules, entre les quals 4 premières mundials, 1 première internacional, 3 premières europees, 17 premières espanyoles i 7 premières catalanes. Les noves pel·lícules amb Vincent Cassel, Judi Dench, Johnny Depp, Emily Blunt, John Malkovich, Javier Cámara, Karra Elejalde i Clara Lago s’ìncorporen a la selecció.

Entre els nous títols que formaran part del BCN FILM FEST, i que se sumen a l’avançament del passat mes de febrer, destaquen “El olvido que seremos”, de Fernando Trueba amb Javier Cámara i Aída Morales; “El poeta y el espia”, de Gianluca Jodice amb Sergio Castellitto; “Hotel Coppelia”, de José María Cabral; “La vida secreta de los árboles”, de Jörg Adolph; “Last Call”, de Steven Bernstein i protagonitzada per Rhys Ifans i John Malkovich; “Minamata”, d’Andrew Levitas amb Johnny Depp; “Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme)”, de John Patrick Shanley, amb Jamie Dornan, Emily Blunt, Christopher Walken i Jon Hamm; “Envidia sana”, de Daniel Cohen amb Vincent Cassel i Bérénice Bejo; “Ladies of Steel”, de Pamela Tola; “Joyas ocultas del Impresionismo” i “Pompeya: mito y leyenda”.

La revista Life envia el prestigiós fotoperiodista W. Eugene Smith a Minamata, població japonesa devastada per l’enverinament per mercuri, resultat de dècades de negligència industrial.

Adaptació cinematogràfica del best seller del mateix títol en què Peter Wohlleben, guarda forestal, retrata la seva experiència sobre com els arbres poden comunicar-se entre si.

Cartell oficial

La directora també ha remarcat que “tenir a Chaplin en el cartell amb motiu de la celebració del centenari de Chico i dedicar-li la retrospectiva ens dóna l'oportunitat de recuperar un esperit i una mirada plena de tendresa i humor que penso ens ve molt bé en el moment actual que estem vivint”.

Cartell oficial del BCN FILM FEST 2021

El cartell ret homenatge al primer llargmetratge de Charles Chaplin, The Kid (El noi), en el centenari de la seva estrena. La imatge del petit Jackie Coogan del clàssic de Chaplin, en una sala, com fascinat per la pel·lícula que es projecta en una pantalla que només ell pot veure, també pretén reivindicar el poder i la màgia del cinema en un moment com l'actual, en el qual, com diem en l'espot del festival, sembla que el necessitem més que mai.

Aquest dimarts s'ha anunciat una desena de títols internacionals a competició i els primers convidats, com el realitzador Nicolas Winding Refn ('Drive', 'Only god forgives'), de qui es projectarà 'Valhalla Rising' (2009), inèdita a les sales de l'Estat. 'Penguin Bloom', de Glendyn Ivin i amb Naomi Watts o 'Pequeño país', d'Eric Barbier, són alguns dels títols destacats d'una edició que homenatja Charles Chaplin i el jurat de la qual presidirà Mario Gas.