Johnny Depp presenta la seva pel·lícula 'El fotógrafo de Minamata'

Ahir va arribar als Cinemes Verdi de Barcelona el BCN FILM FEST, el festival de cinema que se celebra en Sant Jordi. 'Una joven prometedora', dirigida per Emerald Fennell, ha estat la pel·lícula elegida per obrir la jornada de projeccions cinematogràfiques. Avui dijous serà Johny Depp qui presentarà el seu film, anomenat 'El fotógrafo de Minamata', mentre que dissabte ho farà Isabelle Huppert amb 'Mamá María'.

El certamen durarà 8 dies i se celebrarà presencialment i amb els aforaments reduïts als Cinemes Verdi, a l'Institut Français, al CaixaForum i a la Casa Seat.

Una trentena d'artistes convidats

El festival rebrà aquest any una trentena de convidats, tan nacionals com internacionals. Fernando Trueba i Javier Cámara presentaran 'El Olvido que seremos', mentre que Carmen Chaplin, Mariana Barassi i Clara Lago hi acudeixen per la pel·lícula, 'Crónica de una tormenta'.

L'equip de 'Poliamor para principantes', amb Fernando Colomo i els actors Karra Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila també s'hi personaran. Com a reclams internacionals, hi estaran presents Johnny Depp, amb 'El fotógrafo de Minamata', i Isabelle Huppert, amb 'Mamá María'.

El olvido que seremos - Javier Cámara

D'altra banda, el certamen comptarà també amb visites telemàtiques. Els directors Kiyoshi Kurosawa ('La mujer del espía'), Massoud Bakhshi ('Yalda, la noche del perdón') i Philippe Falardeau ('Sueños de una escritora en Nueva York') hi participaran de forma virtual. També ho farà Nicolas Winding Refn ('Valhalla Rising'), ja que al final no podrà viatjar a Barcelona per motius de la pandèmia però mantindrà les activitats previstes de forma virtual.