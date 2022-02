Premis RNE Sant Jordi 2022 de cinematografia

El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquesta setmana els guardonats de la 66a edició que entrega RNE Catalunya destacant la pel·lícula 'El amor en su lugar', dirigida per Rodrigo Cortés, com la millor pel·lícula espanyola. La presidenta del jurat, Conxita Casanovas, ens parla del film guardonat al Cafè d'Idees, una pel·lícula que diu és "una filigrana" que recomana molt i destaca el talent del seu director Rodrigo Cortés.

Javier Bardem i Tamara Casellas millors actors espanyols

Els Guardons RNE Sant Jordi també han premiat el treball de Javier Bardem com a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE, i l'actiu, Tamara Casellas, ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama'. El film 'Tres' dirigit per Juanjo Giménez, i també participada per RTVE, ha estat considerat com la millor òpera prima. En l'apartat internacional, el premi a millor pel·lícula estrangera ha estat per 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic i els actors Benedict Cumberbatch, per 'El poder del perro' i Ariana DeBose, per 'West Side Story' rebran els guardons a millor actor i a millor actriu estrangers.