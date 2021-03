Votació popular per escollir les 'Roses de Sant Jordi de Cinematografia

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2021 es completaran amb l'elecció per votació popular de les Roses de Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola i a la millor pel·lícula estrangera, en una votació dels oients de Ràdio 4.

L'any passat les Roses de Sant Jordi van ser per la pel·lícula espanyola 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar i al film estranger 'Parásitos' de Bong Joon-ho.

El passat mes de febrer es van donar a conèixer els guardons d'aquesta edició 65 dels guardons: "El año del descubrimiento" documental de Luis López Carrasco, ha estat escollida pel jurat dels premis com la 'Millor pel·lícula espanyola' i 'Corpus Christi' de Jan Komasa com la 'Millor pel·lícula estrangera'. 'My Mexican bretzel', un documental de Nuria Giménez Lorang ha guanyat el Sant Jordi a la 'Millor Òpera Prima'.

Patricia López Arnaiz es fa amb el de 'Millor actriu' com a protagonista del film basc 'Ane'. I Mario Casas s'erigeix en 'Millor actor' pel thriller rodat a Barcelona 'No matarás'. Luca Marinelli guanya el de 'Millor actor estranger' per 'Martin Eden' i Mariana di Girolamo es converteix en guanyadora en la categoria 'Millor actriu estrangera' pel seu paper a la pel·lícula xilena 'Ema'.

La previsió ens fa pensar que l'entrega serà el 19 d'abril en un format presencial o virtual, segons permetin les condicions sanitàries.