El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dilluns el veredicte dels guardons que entrega RNE - Ràdio 4.

'El año del descubrimiento', dirigida per Luís López Carrasco, és la millor pel·lícula espanyola a la 65a edició dels Premis RNE Sant Jordi. A més, Patricia López Arnáiz recollirà el premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta', les primeres participades per RTVE, i Mario Casas recollirà el de millor actor espanyol per 'No matarás', també participada per RTVE. La millor òpera prima d'aquesta edició és 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang.

En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Mariana di Girolamo, per 'Ema', i Luca Martinelli, per 'Martin Eden', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema de RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art dels mitjans de comunicació.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria. A més, per votació els oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixeran més endavant.