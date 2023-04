La 67ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía celebra esta noche su gala de entrega en el Teatre Lliure de Barcelona y algunos de los galardonados se han dado cita este mediodía en Barcelona: los intérpretes Susan Sarandon y Omar Sy, premios de honor; Sandra Tapia, productora ejecutiva de 'As bestas', premio a la mejor película; Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos', mejor ópera prima; los mejores intérpretes Luis Zahera y Anna Castillo; el director, guionista y productor Gerardo Herrero, reconocido con el premio a la Industria, y Adolfo Blanco, de la productora A contracorriente, distribuidora de 'Argentina, 1985', Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera.

En la rueda de prensa, celebrada en el Hotel Arts de Barcelona y conducida por Tània Sarrias, presentadora del programa cultural de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', Susan Sarandon ha agradecido el premio, que es un reconocimiento a su carrera, y ha contestado preguntas sobre la su última película 'Blue Beetle', que la actriz está presentando estos días en Barcelona en el marco del BCN Film Fest.

El actor francés Omar Sy, que presenta 'Padre y soldado' también en el BCN Film Fest, ha declarado que recibe el premio de honor "como un empujón muy grande que me da energía para continuar trabajando para mi público español".

Sandra Tapia, productora ejecutiva de 'As bestas', premio a la mejor película española, ha dicho que el galardón cierra de alguna manera el proyecto: "Es el fin de una gira, un regalo para una película que nos ha dado todas las alegrías del mundo".

Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos', se ha mostrado "feliz de estar aquí en un año mágico, sobre todo por una ópera prima, es un final de viaje muy dulce".

Luis Zahera, mejor actor español, está disfrutando de muchos reconocimientos por su interpretación en 'As bestas' ha declarado que está encantado de recibir este premio "en Barcelona, porque me encanta la ciudad, como tratáis la cultura, siempre he tenido una envidia sana".

Anna Castillo, premio a la mejor actriz española por su trabajo en 'Girasoles silvestres' ha manifestado que recibir el premio San Jordi "es muy especial por lo que supone recibir un premio en casa de la mano de amigos y amigas".

Ambos actores han intercambiado impresiones sobre la profesión y han estado de acuerdo que "cuando pierdes la inocencia vas perdiendo la herramienta clave para actuar, pero de momento el goce continúa existiendo", en palabras de Castillo.

Conxita Casanovas, periodista de RNE y presidenta del jurado de los Premios Sant Jordi de Cinematografía, se ha mostrado encantada de estar sentada con Gerardo Herrero y José Luis Garci. “Creo que se tiene que reconocer la importancia de los seniors, de los corredores de fondos. Estoy orgullosa de estar con dos personas que han recogido un Oscar, que son historia viva del cine español".

Gerardo Herrero, premio a la Industria por su extensa carrera como director, realizador y productor, ha agradecido el galardón: "Me hizo mucha ilusión cuando me llamaron y lo tengo que agradecer al jurado'.

José Luis Garci, premio a la trayectoria, que recogerá este anochecer el cuarto Sant Jordi, ha afirmado que "siempre he tenido mucha suerte y ahora que estoy con la última bobina, esto es un motivo de alegría y felicidad, porque no creo que haya nada que dé más alegría que un premio a tu profesión. No perderé nunca la esperanza por el cine".