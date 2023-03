'Entre poc i massa', aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, s’endinsa aquesta setmana en la relació entre el nombre de relacions sexuals i els adjectius que hi van associats. Quan parlem de sexe amb les amistats, acostumem a preguntar per la freqüència de les relacions. Segons la resposta, es jutja a la persones d'una manera o altra: Obsessius? Emocionalment inestables? O per contra, avorrits?

Venus O'hara, activista de l'orgasme RTVE CATALUNYA

Per tractar el tema, la Terremoto ens presentarà a dues persones sexualment molt actives. l’Andrea i l’Alessandro. Van ser parella i ara mantenen una relació d’amistat. L’Andrea ha estat amb més de 160 homes i l’Alessandro, amb més de 300 dones. Tant l’un com l’altra consideren aquestes xifres “normals”, i també coneixerem què pensen del concepte ‘trobar la parella definitiva’.

L'Andrea, l'Alessandro i la Terremoto parlant de sexe RTVE CATALUNYA

També descobrirem la història de la Kari Clewett, una dona que va arribar verge al matrimoni i que, ara que s’ha divorciat, torna a guardar castedat fins que es torni a casar.

En el videopodcast d’aquesta setmana ens acompanyarà Venus O’hara, una bloguera sexual que es defineix com a ‘activista de l’orgasme’.