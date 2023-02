Qüestió de gènere, aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', conduït per La Terremoto de Alcorcón ens mostra aquesta setmana com es plantegen a la societat les noves identitats de gènere, més enllà de la dualitat tradicional home-dona. Per això es qüestionarà, més enllà del sexe biològic, què vol dir ser un home o una dona avui en dia i mostrarà com diferents persones entenen i expressen la seva identitat de gènere.

La Terre conversant amb Isabel Capdevila RTVE

La Terremoto visitarà el pis de l’Isabel Capdevila al barri del Raval, més coneguda al món de l’espectacle com Madame Hiroshima. Modista i artista queer, l’Isabel reivindica la llibertat de l'individu a tenir l’orientació i la identitat sexual que desitgi, i ens presenta a dues persones clau a la seva vida: la Marina, una dona no binària coneguda per representar el personatge drag king, Aytor Menta. I l’Igni, una jove de 15 anys que està ‘transitant’ amb tot el suport de la seva família.

Isabel Capdevila cuina mandonguilles amb la Terremoto, l'Igni i la Marina RTVE

També coneixerem a 'Sexband' la Flora de 82 anys. Ha tingut durant més de 40 una relació amb la Rosa i ens explicarà els comentaris homòfobs que han hagut d'escoltar durant dècades, tant per part de familiars com del seu entorn.

El videopodcast del programa co-presentat per Raquel Riba Rossy, comptarà amb la presència de l’influencer transgènere, Enzo Fontcuberta, i de les col·laboradores habituals Mercè Laborda i Montse Rusinés.