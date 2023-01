'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

'La síndrome de l'impostor' centra l'estrena de 'Mapes mentals', el programa sobre psicologia i creixement personal de RTVE Catalunya que busca respostes a temes que ens capfiquen a la majoria de nosaltres. De la mà de la periodista Ana Boadas, l'espai planteja preguntes sobre salut mental i en parla amb famosos afectats i amb experts.

Com podem ser feliços a la feina? Per què mengem més del compte quan sentim angoixa? Què és una relació tòxica? Com podem saber si patim depressió o el que sentim és una tristesa passatgera? Aquests són alguns dels temes de 'Mapes mentals', que també oferirà eines per dormir bé, evitar caure en l'addicció a les xarxes socials, tenir més plaer sexual o cultivar la bona sort, entre d'altres. Ana Boadas fa un viatge ple d'aprenentatges vitals en el qual, amb rigor, proximitat i molt sentit de l'humor, conversa amb els millors especialistes.