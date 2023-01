'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

RTVE Catalunya arrenca aquest diumenge una de les seves apostes per al 2023, el programa sobre sexualitat femenina 'Sexband', conduït per La Terremoto de Alcorcón.

En els darrers anys, les dones han fet una passa endavant i han començat a parlar de sexe, a expressar els seus desitjos i necessitats de manera oberta i pública. I per celebrar-ho arriba 'Sexband', un programa que aborda el tema del sexe des d'una visió femenina, amb llibertat, sense vergonya, amb humor i donant veu a tots els col·lectius. Perquè el sexe és de tots!

La Terremoto de Alcorcón durant la gravació de 'Sexband' RTVE

Capitanejat per la Terremoto de Alcorcón, 'Sexband' ens apropa històries personals, íntimes i exemplars de persones que viuen la sexualitat des de diferents punts de vista. Tractarem temes com el gènere, la salut, les xarxes socials i el compromís. El programa, a més, comptarà amb un videopodcast conduït per la Terremoto i Raquel Riba Rossy, l'alter ego de Lola Vendetta, i que cada setmana ens portarà un convidat o convidada amb qui compartirem confidències.

La Terremoto de Alcorcón parla de sexe des d'un punt de vista femení RTVE

La Terremoto de Alcorcón ha manifestat que a 'Sexband' es parlarà de sexe des d'un punt de vista femení, "hem de fer-ho sense tabús, amb molta naturalitat", comptarem "amb la mirada de tothom, no hi faltarà ningú".

Fins fa relativament poc, estava mal vist que les dones parlessin de sexe a ulls de la societat. Per què les dones no s'han atrevit a expressar la seva sexualitat o la recerca del seu plaer? Avui en dia, la sexualitat femenina segueix sent més jutjada que la dels homes?