RTVE Catalunya estrena 'Històries del Liceu', el dissabte a La 2. Presentat per Albert Galceran, explica la vida anterior, l'abans i el després, però sobretot el present de les històries del Liceu. Mostra els moments importants i estel·lars de la història del Gran Teatre del Liceu, fundat fa 175 anys i també de les grans veus que hi han cantat o les òperes que s'hi han representat. El programa també descobreix les persones que hi treballen en el seu dia a dia i les anècdotes i emocions compartides, tant pels espectadors com pels artistes que hi han passat al llarg d'aquests anys.

El programa consta de quatre capítols i un cinquè especial dedicat a Josep Carreras i la seva vinculació amb aquesta institució lírica. Acompanya a Galceran el periodista i historiador Enric Calpena, per donar la seva visió experta i didàctica sobre el Liceu i la seva apassionant història plena de vivències i moments vibrants.

A més, també hi participen personatges i protagonistes relacionats amb la vida del teatre, com ara, el director d'escena Àlex Ollé, el director musical Josep Pons, el director artístic del teatre Víctor García de Gomar, el director Domingo Hindoyán i la soprano Marta Mathéu, entre altres personalitats de la vida musical i artística vinculada a aquest gran temple de la lírica.

El primer capítol, 'El Liceu abans del Liceu' explica què va motivar el naixement de l'actual Gran Teatre del Liceu i, per tant, coneixem el Liceu de Montsió, la gènesi de l'actual teatre, la rivalitat amb el Teatre Principal (de la Santa Creu), i sobretot, el perquè del nom Liceu i la seva vinculació amb el Conservatori.

'Històries del Liceu' també mostra quin és el procés que segueix el muntatge d'una òpera com 'Norma' de Bellini -la primera que es va interpretar al Liceu de Montsió- des dels seus inicis fins a l'estrena. Descobreix la gènesi de la dramatúrgia de la producció i com la soprano protagonista comença a preparar-se el personatge principal d'aquesta òpera belcantista.