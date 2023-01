RTVE Catalunya estrena 'LateXou amb Marc Giró', els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'. Un programa amb format de late night clàssic presentat pel carismàtic Marc Giró.

Cada diumenge, Marc Giró, dissertarà sobre la vida amb el seu humor àcid i conversarà amb tres convidats de l'escena cultural i social. Tothom hi serà benvingut, des de les estrelles més famoses fins als artistes minoritaris i de culte. Amb Giró descobrirem els seus plans de futur, les anècdotes més divertides i veurem els convidats en un terreny informal on hauran de jugar al joc que els proposi. Les entrevistes de Marc Giró sabem com comencen, però no com acaben.

La banda musical del 'LateXou amb Marc Giró' rtve catalunya

Cada programa comptarà amb les intervencions improvisades de Les Glòries Cabareteres, amb Gloria Martínez i Marta Bernal, i la banda musical del programa, el quartet format per Jordi Blanch, Marc Ferrer, Pepo Domènech i Marcos López.

Les seccions seran: un monòleg inicial; tres entrevistes a personalitats del sector social i cultural; el reportatge de 'Política social', sobre les qüestions més quotidianes dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, i una actuació musical.

Marc Giro, presenta 'LateXou amb Marc Giró' rtve catalunya

Marc Giró obrirà el primer programa amb un monòleg sobre l’extinció de l’home heterosexual i entrevistarà a Andreu Buenafuente per parlar sobre la seva nova faceta com a artista plàstic. També conversarà amb les conductores del podcast Deforme Semanal, Isa Calderón i Lucía Lijtmaer. Amb elles jugarà a 'El caçador de masclistes' on alguns famosos o famoses quedaran retratats. I acabarà la ronda d’entrevistes amb Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA considerada una de les 100 persones més influents en el món de l’art.

Al reportatge de 'Política social' descobrirem gràcies al Marc Biarnés què han portat els Reis d’Orient als nostres diputats i diputades. I per finalitzar, Edu Esteve ens presentarà el seu nou single 'La primavera'.