T’agradaria assistir com a públic al ‘LateXou amb Marc Giró'? Si vols saber com funciona un programa de televisió darrere de les càmeres tens l’oportunitat de visitar un dels platós de RTVE Catalunya a Sant Cugat de Vallés i el més important: podràs passar-t'ho pipa amb el nostre showman català preferit!

Marc Giro, presenta 'LateXou amb Marc Giró' rtve catalunya

Cada setmana hi ha convidats diferents i les gravacions són dijous o divendres, així que si estàs interessant o interessada, no dubtis a enviar un correu electrònic a public.latexou@rtve.es o un missatge per WhatsApp al número de telèfon 663 709 930. L’equip del ‘LateXou’ t’informarà dels dies que hi ha disponibilitat. No triguis, que les places s’esgoten!

24.51 min Marc Giró entrevista Andreu Buenafuente