El ‘LateXou amb Marc Giró’ arrenca de la millor manera, amb Andreu Buenafuente com a primer entrevistat. L’humorista i presentador té en marxa un munt de projectes diferents i recentment ha guanyat el premi Ondas a millor presentador per ‘Late Motiv’.

De la llarga llista de temes, en aquesta entrevista Marc Giró vol donar a conèixer una faceta de Buenafuente no tan coneguda, la d’artista plàstic.

Els nous horitzons de ‘Nadie Sabe Nada’, ficció i samarretes

El viatge de ‘Nadie Sabe Nada’ a Mèxic i Argentina, una sèrie de terror en fase de muntatge anomenada ‘El otro lado’ i una nova línia de samarretes, ‘Samanté’. L’entrevista va donar per parlar de tot. Finalment, Andreu Buenafuente va desitjar sort al Marc Giró i va tancar dient que “Marc, Catalunya et necessita”, “necessitem gent incorrecta com tu”.