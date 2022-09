RTVE Cataluña arranca temporada con caras populares y nuevas propuestas de entretenimiento y cultura. Este jueves se ha presentado en el espacio Casa Seat, en un acto en el que han participado todos los protagonistas de la nueva temporada. El director de RTVE Cataluña, Oriol Nolis, ha remarcado que RTVE tiene un proyecto en Cataluña pensado "con mucha ilusión y mucha ambición por tener una programación de referencia y ser un centro de producción de referencia".

Oriol Nolis, en un momento de la presentación RTVE CATALUNYA

Andreu Buenafuente se ha mostrado satisfecho de formar parte con 'La casa dels còmics' ya que "nunca en la vida he hecho un programa en el que su destino fuera tan natural como éste". Ha explicado que cuando empezaba a consumir televisión, veía al 'Doctor Caparrós' en el circuito catalán de TVE por recomendación de su padre, y "aquello a mí me marcó mucho y me abrió una puerta al mundo de la comedia ". El programa es un homenaje a cinco cómicos, pero sobre todo "un regalo que me he hecho a mí mismo, que debía hacerse en RTVE por su archivo".

Sesión de fotos durante la presentación de la programación RTVE CATALUNYA

Marc Giró se ha mostrado encantado de realizar un show nocturno en RTVE Cataluña. Convencido de que el programa será "un éxito extraordinario", intentará hacer un "late night show clásico… y que Dios nos acompañe".

Sílvia Abril se ha manifestado "encantada de que por fin el sentido común gane y 'La receta perduda' sea el programa más visto en RTVE Play Cataluña". El programa es "de gastronomía, pero también es cultura, es antropología, historias de personas anónimas. Estoy descubriendo que las grandes historias son las de las personas desconocidas".

La presentadora y directora de 'Café de ideas', Gemma Nierga, ha agradecido formar parte del equipo de RTVE Cataluña y ha explicado sobre la tercera temporada del magazine matinal: "La idea es que vengan todos los políticos del panorama catalán, también del resto de España, que quieran pasar por nuestro plató, y que nos pase lo que ha sucedido en las dos temporadas anteriores: más de una vez hemos conseguido marcar la agenda informativa del día".

La presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias, ha explicado el cambio de hora a las 19:00h para unirse a la franja de programas culturales de La 2. "La cultura ha estado muy dañada durante mucho tiempo y me hace mucha ilusión estar al frente de un proyecto que la cuida, la mima y que sigue creciendo", ha añadido.

María Gómez, presentadora del 'Va de verd', cree que es el espacio más precioso que se estrenará esta temporada. "Este programa se está haciendo con mucho cariño y estaremos en el garden más bonito, en el huerto más auténtico o en la terraza que podríamos tener cualquiera de nosotros, se verán todos los jardines y todas las plantas".

El diseñador Juan Avellaneda por su parte ha presentado 'Fet a mà' asegurando que "buscamos emocionar, pero también romper tópicos. Muchas veces cuando hablamos de artesanía pensamos que es un señor o una señora haciendo cuatro cositas y veremos historias súper emocionantes. Veremos que, en todo el territorio catalán, gente de todas las edades se está dedicando al 100% a esto, y les va bien".

Aina Galduf, presentadora de la edición del mediodía de 'L'informativo', ha explicado que "desde los Servicios Informativos de RTVE Cataluña queremos seguir siendo el referente de la actualidad en nuestra casa y lo haremos, en primer lugar, dando voz a los protagonistas de la noticia con un tono de proximidad, que es como nos gusta, hacer un periodismo de proximidad para poner en el centro a las personas y, sobre todo, a los hechos". "Queremos acompañar a los espectadores, hacer de servicio público, tomamos esta temporada con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad, esperamos que confíen en nosotros", concluyó.

En cuanto a la programación de Ràdio 4, Xavi Martínez será el nuevo presentador del magacín 'Avui sortim', al que, "le daremos unas vueltas". Sin dejar de cuidar los temas sociales, "estaremos muy enganchados a la actualidad, iremos a muchos sitios con muchas conexiones en directo, pero queremos ser un programa de entretenimiento, ya los entrevistados les someteremos al test de los siete pecados capitales".

La casa dels còmics', con Andreu Buenafuente, 'La recepta perduda', con Sílvia Abril, y un nuevo programa con Marc Giró, nuevas propuestas de entretenimiento para las noches de La 1

Andreu Buenafuente evoca a sus antecesores con humor y nocturnidad 'La casa dels còmics' es una aproximación sentimental a la figura de algunos pioneros imprescindibles para entender la historia del humor catalán: Pepe Rubianes, Joan Capri, Mary Santpere, Miguel Gila y Eugenio. A partir del archivo histórico de RTVE el programa revisita el particular humos de cada cómico para comentarlo en el plató con grandes invitados que les conocieron, otros que recibieron su influencia y en general, todo aquel que les admiraba y les recordaba. El programa es una producción de El Terrat (The Mediapro Studio) para RTVE Cataluña y consta de 5 capítulos.

Programa con Marc Gir Marc Giró tomará el relevo de Andreu Buenafuente y presentará un late show divertido y desacomplejado que a lo largo de 55 minutos contará con colaboradores, una banda y un público muy participativo. Cada semana, Marc Giró entrevistará a un personaje público del ámbito social o cultural catalán, que al terminar deberá superar una prueba o acción. Además, el programa contará con una actuación musical en directo cada semana.

Sílvia Abril buscará en La 1 'La recepta perduda' En esta temporada, Sílvia Abril vuelve a recorrer Cataluña en bicicleta buscando aquellas recetas que bajo ningún concepto pueden caer en el olvido, descubriendo territorios, compartiendo vivencias con la gente y, sobre todo, cocinando mucho y comiendo a gusto. Un trepidante día de pesca en Tossa de Mar, un viaje en el tiempo en una fábrica de pasta con 300 años de historia en Caldes de Montbui, o un baño entre atunes de más de 200kg en l'Ametlla de Mar, son algunas de las aventuras que vivirá esta temporada. Como novedad, se emitirá por La 1, en horario de late night y repetirá menú los domingos a mediodía, a las 14:30h en La 2.

'Cafè d'idees', información matinal también en el Canal 24 horas El programa 'Cafè d'idees' es la apuesta informativa y de actualidad de la franja matinal de RTVE Cataluña. Se emite en simulcast de lunes a viernes de 8 a 10 horas a La 2, Ràdio 4, y a partir de lunes 12 de septiembre, también en el Canal 24 horas. Dirigido y presentado por Gemma Nierga, tiene a Lorena Amo como presentadora en la parte informativa. De producción propia, empieza su tercera temporada como un programa consolidado y de referencia informativa.

Cada tarde 'Punts de vista' con nuevos colaboradores El magazine cultural 'Punts de vista' encabeza la franja por la tarde, junto con los 'Grans documentals'. Irá cada día, de lunes a viernes a las 19:00h por La 2. Los sábados a las 13:00h habrá la versión 'Punts de vista express'. Presentado por Tània Sarrias, empieza segunda temporada con la incorporación de dos nuevos colaboradores: el periodista musical y miembro del grupo Ladilla Rusa, Victor Clarés, que llevará la sección de música, y el periodista Jaume Borja, que buscará perlas culturales en las redes. Estas incorporaciones se suman al equipo habitual de colaboradoras: Paula Hergar (series), Desirée de Fez (cine), Nuria Moliner (arquitectura), Oriol Bartumeu (cultura en los videojuegos), Míriam Tortosa, (teatro), Begoña Gómez Urzaiz (club de lectura) y una nueva sección que llevará Dolo Beltran denominada 'Festival dels sentits'. Esta temporada, saldrá de plató para estar en los acontecimientos más importantes de la agenda cultural. La primera cita será al Festival de Cine de Sitges desde donde se emitirá en directo.

'Fet a mà', 'Va de verd', 'Transpirinenca' y 'Únics', novedades del fin de semana en La 2 Juan Avellaneda descubre la cultura artesanal en Cataluña en 'Fet a mà' 'Fet a mà' conocerá historias inspiradoras de personas que se dedican a la artesanía y pondrá en valor los productos hechos a mano en Cataluña. La artesanía no es residual, es una expresión artística, muchas veces legado familiar, otras una nueva manera de vivir. Los programas serán monotemáticos, habrá una idea que vehiculará todo el contenido. Cada capítulo contará con tres historias que Juan Avellaneda vivirá en primera persona: se dejará sorprender, se inspirará y descubrirá. Rostros populares, influencers y celebrities participarán en este descubrimiento cultural y pondrán a prueba sus capacidades artesanales. El programa se verá los domingos a las 13:30h en La 2.

'Va de verd', con María Gómez, explora el mundo de las plantas 'Va de verd' es un programa de producción propia y semanal presentado por María Gómez y dirigido por David Ruiz y Salva Rich que trata de las plantas y de todo aquello con que las podemos relacionar: jardinería, horticultura, cocina, medicina, decoración...En su media hora caben reportajes, entrevistas y las aportaciones de diferentes colaboradores, grabadas en forma de tutoriales de internet. Dirigido al gran público de ayer y de hoy, desde aquellos que seguían los sabios consejos del padre Mundina en la tele de los setenta, hasta los fans de los tutoriales de internet donde enseñan a elaborar insecticida con jabón de potasa. Se podrá ver los domingos a las 14:00h en La 2.

'Transpirinenca', una aventura al pie de los Pirineos Álvaro Sanz y cinco aventureros, Maria Biescas, Nuria Homs, Genís Zapater, Maties Palacio y Marta Riera, se han marcado el reto de cruzar los Pirineos a pie durante 21 días, desde el Cap de Creus hasta la Tuc de Molières, en la frontera con Aragón. Una aventura que les pondrá a prueba y donde deberán superar todo tipos de obstáculos. Mientras descubren los Pirineos, con todas sus maravillas y majestuosidad, se conocerán entre ellos. Pero también, serán testigos de la huella inevitable que está sufriendo nuestra cordillera por culpa del cambio climático. Seis capítulos de 28 minutos, para mostrar la gran aventura de los seis aventureros, que recorrerán más de 450 kilómetros a pie, con 20.000 metros de desnivel acumulado, atravesarán una treintena de valles y coronarán 6 cumbres. Los sábados a las 12:15h en La 2.

'Únics', la trayectoria de grandes profesionales catalanes 'Únics' es una serie documental de perfil biográfico de catalanes del mundo del arte y la cultura que han tenido, o tienen, un peso importante en la historia cultural. El programa, de producción propia, se elabora exclusivamente a partir del fondo documental de RTVE. Se repasarán las trayectorias de grandes profesionales como Nuria Espert, Julieta Serrano, Pau Orilla, Jaume Sisa, Paco Ibáñez, Guillermina Motta o el cantautor Raimon, que inaugurará la serie. Se emitirá los sábados a las 12:45h en La 2.

Los documentales, esencia de RTVE Cataluña 'El sostre groc', dirigido por Isabel Coixet, expone el caso de un grupo de nueve mujeres, que en 2018 presentaron una denuncia contra dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida, por los abusos sexuales sufridos durante los años 2001 y 2008, cuando eran adolescentes. 'Tarradellas, govern d'unitat' retrata un momento excepcional e irrepetible de la política catalana contemporánea. Hace 40 años, con el retorno del president Tarradellas, la Generalitat restaurada empezaba a dar los primeros pasos, después de la larga dictadura franquista. Tarradellas nombra un gobierno provisional integrado por 12 hombres que representaban todas las fuerzas políticas existentes en aquel momento. Se emitirá el 23 de octubre, a las 13:30h, coincidiendo con la efeméride del retorno del president Tarradellas. Antoni Vila Casas se define como promotor cultural, mientras que otros lo ven como un mecenas, tanto en el ámbito de las artes como en el de la sanidad pública. Además de apoyar financieramente iniciativas sanitarias, divulgación y proyectos de grandes hospitales, hizo crecer la pequeña colección de arte contemporáneo catalán que había reunido hasta convertirla en un fondo de 4.000 piezas que exhibe en cuatro sedes, todas en edificios singulares cuidadosamente restaurados. Vila Casas va a trabajar a diario, a sus 91 años, porque dice ser "un hombre con ilusiones". El documental de producción propia, es obra de Soledad Gomis y Joan Albert Planell.

Continúan 'Noms propis' y 'Calidoscopi' y se consolida el doblaje en catalán Los fines de semana en La 2, continuarán algunos de los espacios más consolidados de la cadena, como el programa de entrevistas en profundidad 'Noms propis', que dirige y presenta Anna Cler, los sábados a las 13:15h, y el espacio que repasa las anécdotas más divertidas del Archivo de RTVE, 'Calidoscopi', conducido por Raül Díaz, los domingos a las 11:20h. Los domingos a las 10:30h, se emite 'La Missa en català' que el próximo 10 de octubre celebra sus 40 años de emisiones. La película de los sábados por la noche 'El cinema de La 2', continúa hablando en catalán igual que los documentales de la serie 'Grans documentals', de lunes a viernes a las 17:30h, de las series documentales 'Hotspots', los sábados a las 12:15h, y 'Turisme rural al món', los domingos a las 13:30h.

Cambios de presentadores en los informativos de RTVE Cataluña Cambio de caras a los informativos: Aina Galduf conducirá 'L'Informatiu' mediodía y Laura Mesa se pone al frente de 'L'Informatiu' fin de semana, junto con Albert Font, que se encarga de la actualidad deportiva. La información meteorológica la darán Sònia Papell y Sergi Loras. 'El vespre', conducido por Quim Barnola, ofrece la última hora de la jornada y analiza cada día la actualidad informativa con la presencia de especialistas. De lunes a viernes a las 19.00h horas por el Canal 24 horas. A partir del 16 de septiembre, la actualidad parlamentaria y política de Cataluña vuelve los fines de semana con Lluís Falgàs en 'Aquí parlem', los sábados a las 20:30h y domingos a las 19:30h en el Canal 24 horas.

RTVE Cataluña, centro de producción de referencia Continúa una temporada más, con la producción de contenidos de emisión para todos los canales de TVE. Además del concurso 'Saber y ganar' que ha celebrado los 25 años de emisión, 'El escarabajo verde', '¡Qué animal!', '80cm', 'Cachitos de hierro y cromo', 'Imprescindibles', 'Para todos La 2' o 'Repor', son programas que se hacen en el centro de producción de RTVE Cataluña. Sin olvidar los contenidos del canal infantil Clan 'Aprendemos en Clan' y el temático Teledeporte que, este año, no faltará a las grandes citas, entre ellas el mundial de futbol de Qatar.

Las novedades de Ràdio 4 Ràdio 4 apuesta esta temporada por la consolidación dentro del panorama radiofónico catalán, con programas que ya tuvieron una buena acogida la temporada anterior. La franja de las mañanas la ocupa 'Café d'idees' con Gemma Nierga, de 08:00h a 10:00h, y a continuación el programa 'Avui sortim', que esta temporada encabezará Xavi Martínez, tomando el relevo de Samanta Villar, después de presentar este verano el magazine social 'Xavifòrnia'. Por las tardes, de 15:00h a 18:00h, Sílvia Tarragona sigue al frente del programa 'De boca a orella', de 18:00h a 19:00h, Laura González presenta 'Sota sospita', y de 19:30h a 20:00h, Marga Lluch nos acerca los deportes minoritarios y amateurs a 'Més que esports'. De 20:00h a 21:00h, de lunes a jueves, se estrena 'El pla B', presentado y dirigido por Toni Marín, una tertulia con personas de interés social, intelectual y cultural. A continuación, 'Metròpoli' con Xavi Collado. Por la noche, la música será la protagonista con Laura González en 'Zona zero' de 23:00h a 24:00h y los miércoles, de 22:00h a 23:00h, se estrena 'El pop abans molava més' conducido por el productor musical Roger Gascón, que repasa la historia del pop y anécdotas de sus principales protagonistas.