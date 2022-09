RTVE Catalunya arrenca una nova temporada

Tot a punt per estrenar la nova temporada de Radiotelevisió Espanyola a Catalunya, amb l'ambició de fer tele i ràdio de referència. Andreu Buenafuente ret homenatge als humoristes: Els seus "antecessors" d'arrel catalana, amb La casa del Còmics. I Marc Giró presentarà un late show divertit i esbojarrat que comptarà amb públic i actuacions en directe. A partir de dilluns, per La 2 i Canal 24 hores també a Catalunya, tornem a fer el Cafè d'idees amb Gemma Nierga. És novetats: el programa Fet a mà, amb Juan Avellaneda, la sèrie Transpirinenca, i l'espai Va de verd. I continua a les tardes de dilluns a divendres a La2, el magazine cultural Punts de vista. I als serveis informatius d'aquesta casa, aquesta temporada li posaran cara l'Aina Galduf a l'Informatiu, i l'edició del cap de setmana amb la Laura Mesa i l'Albert font. També canvis a Ràdio 4 que referma graella i renova el magazín Avui Sortim amb Xavi Martínez com a conductor. I des de Catalunya, continua i es consolida la producció de continguts per tots els canals de Televisió Espanyola.