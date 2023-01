Lucía Lijtmaer i Isabel Calderón, conductores de 'Deforme Semanal Ideal Total', han presentat recentment el seu podcast a Nova York, al NYC KJCC (King Juan Carlos I of Spain Center).

El projecte va començar el 2016 en el Teatre del Barrio de Lavapiés, Madrid, i ara reben propostes per actuar en teatres d’arreu del món. La seva popularitat ha anat creixent i els premis han acabat arribant. El seu talent els hi va valdre per guanyar dos Ondas, al Millor Podcast el 2021 i al Millor Podcast de l’Any als Premis Ondas Globals del Podcast el 2022. Lijtmaer i Calderón han visitat el 'Late Xou amb Marc Giró' per explicar el seu creixement.

"Abans estàvem plenes de ràbia i resignació perquè pensàvem «dues ties feministes, no arribaran a res» perquè això es quedava als marges, com deia molta gent" i “no, ens ha anat bé”, explica entre rialles Isabel Calderón. 'Deforme Semanal Ideal Total' a Radio Primavera Sound és un podcast cultural i d’actualitat, amb un to humorístic i mirada feminista.