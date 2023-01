Marc Giró ens presenta 'LateXou' a RTVE Catalunya

El presentador Marc Giró ens presenta LateXou, un programa amb format de late night clàssic, però adaptat al nostre entorn. En aquest sentit, en una conversa amb Gemma Nierga, Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, detalla serà una còpia dels late nigth nord-americans: "Ens ho hem copiat dels nord-americans. Hi ha gent que ha fet com que s'ho estaven inventant ells", ha assenyalat.

No obstant això, Giró ha detallat que estarà "allargassat a la Mediterrània". "Com que és un país pobre, els programes aquests els allarguen moltíssim", ha dit sobre el tracte del format a Espanya. "Com que s'han de rendibilitzar els pressupostos, la cosa dura moltíssim", ha dit, confirmant que el seu programa també s'haurà d'optimitzar.

El programa s'estrenarà aquest 15 de gener a les 23:35 a La1 Catalunya. Giró dissertarà sobre la vida amb el seu humor particular i conversarà des del seu sofà amb tres convidats de l'escena cultural i social. Cada programa comptarà amb les intervencions improvisades de Les Glòries Cabareteres i la banda musical del programa. Les seccions seran: un monòleg inicial, tres entrevistes, el reportatge de Política social i una actuació musical. Giró ha avançat el convidat del primer programa: Andreu Buenafuente, que ha definit com un "autèntic home renaixentista", ja que té múltiples faceta.

El televisiu assegura que no hi ha ningú a qui convidaria al seu programa. "Quan una cosa és que no, l'has de fer", ha dit, defensant que és una manera de combatre una por o un desafiament. En aquest sentit, ha destacat que a RTVE no hi ha problema que els polítics vagin als programes i parlin de tot. "Els polítics poden ser interessants. En el tipus de plató dels late show i el tipus d'estructura, ens pot resultar interessant", sosté.

Giró també ha detallat quins són alguns dels seus referents i quins models de programa li agraden. Entre ells s'hi troba Gemma Nierga, de qui ha destacat un parell d'anècdotes. Una d'elles és el d'estimar el que estàs fent en cada moment, una cosa que assegura que encara pensa sempre: "Qualsevol cosa que tinc davant me l'estimo". Giró també ha citat noms com Tània Sàrrias, Julia Otero, Yolanda Ramos, Candela Peña... "senyores que haurien de tenir un programa, no jo", ha dit, entre altres noms: "M'agradeu les ties presentant", ha afegit.

La defensa de la televisió en català Giró també ha parlat del "repte" que suposen les desconnexions d'RTVE Catalunya, però ha aprofitat per fer una defensa del català a la televisió i l'aposta del projecte audiovisual. "Nosaltres, tu, Gemma, estàs fent país. Això també és televisió en català. Aquí estem els valents". La presentadora del Cafè d'idees ha defensat que es tracta d'una "riquesa", en ser un canal de televisió amb dues llengües.