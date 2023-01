RTVE Catalunya arrenca el 2023 amb quatre noves propostes d'entreteniment, humor, divulgació i cultura: 'LateXou amb Marc Giró', 'La Ruïna', 'Mapes mentals' i 'Sexband'.

Aquest matí s'ha presentat en un esmorzar informal al centre de producció de Sant Cugat del Vallès les noves apostes de RTVE Catalunya per al 2023.

Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya, ha destacat l'aposta per l'entreteniment i l'humor, amb unes propostes "necessàries, valentes, divertides i arriscades". Ha remarcat que els programes que es presenten connecten amb un públic molt divers, especialment el jove, i volen "ocupar un espai audiovisual que estava per omplir".

La directora de producció de programes, Laura Folguera, ha explicat l'aposta per formats humorístics, perquè "l'humor és un element que moltes vegades et salva", i també, respecte a 'Mapes mentals', ha destacat la necessitat de "tornar a parlar de salut mental a la televisió".

Marc Giró s'ha mostrat encantat de presentar el seu propi xou a RTVE Catalunya, "on s'il·lumina divinament perquè surti tothom guapíssim".

Ignasi Taltavull, de 'La Ruïna', ha explicat que "hem tingut llibertat per fer el xou que hem volgut, un projecte d'amics que manté la nostra essència". El seu company Tomàs Fuentes ha detallat que al programa hi ha "una certa competència per saber qui té la vida més patètica i miserable en un moment en què triomfa el postureig d'Instagram: és una celebració de la misèria".

Ana Boadas ha agraït l'oportunitat que li ha donat RTVE Catalunya de parlar de salut mental en un moment en què és necessari. També ha remarcat que els convidats "ens ho expliquen tot sense pels a la llengua perquè també volen intentar ajudar els altres".

En un vídeomissatge, la Terremoto de Alcorcón ha manifestat que a 'Sexband' es parlarà de sexe des d'un punt de vista femení, "hem de fer-ho sense tabús, amb molta naturalitat", que comptarà "amb la mirada de tothom, no hi faltarà ningú".

'LateXou amb Marc Giró', un late night clàssic, amb segell propi 00.18 min LateXou amb Marc Giró 'LateXou amb Marc Giró' és un programa amb format de late night clàssic. Cada diumenge, el presentador del programa, Marc Giró, dissertarà sobre la vida amb el seu humor àcid i conversarà des del seu sofà amb tres convidats de l'escena cultural i social. Tothom hi serà benvingut, des de les estrelles més famoses fins als artistes minoritaris i de culte. Amb Giró descobrirem els seus plans de futur, les seves anècdotes més divertides i veurem els convidats en un terreny informal on hauran de jugar al joc que els proposi. Les entrevistes de Marc Giró sabem com comencen, però no com acaben. Cada programa comptarà amb les intervencions improvisades de Les Glòries Cabareteres, amb Gloria Martínez i Marta Bernal, i la banda musical del programa, el quartet format per Jordi Blanch, Marc Ferrer, Pepo Domènech i Marcos López. Les seccions seran: un monòleg inicial, tres entrevistes a personalitats del sector social i cultural, el reportatge de 'Política social', sobre les qüestions més quotidianes dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, i una actuació musical. Estrena: 15 de gener a les 23:35h a La 1.

'La Ruïna', un nou programa d'humor on la misèria té premi 00.28 min 'La Ruïna', un nou programa d'humor on la misèria té premi Els còmics Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull seran els encarregats de conduir 'La Ruïna' a La 2, un espai canalla en el qual la pitjor història és la que triomfa. A cada capítol comptaran amb un convidat especial que explicarà una experiència o anècdota vergonyosa amb tot detall. Santi Millán, Thais Villas, Toni Soler, Empar Moliner, David Verdaguer i Agnès Busquets seran alguns dels famosos que explicaran les seves vivències més ruïnoses. També hi participarà el públic del programa, amb les seves experiències més increïbles. Aquí la pitjor història guanya. Nit dedicada a l'humor. A les 23:00h a La 2, després de 'Cachitos de Hierro y cromo'.

'Mapes mentals', amb Ana Boadas 00.52 min Mapes Mentals 'Mapes mentals' és un programa sobre psicologia i creixement personal que busca respostes a temes que ens capfiquen a la majoria de nosaltres: com podem ser feliços a la feina? Per què mengem més del compte quan sentim angoixa? Què és una relació tòxica? Com podem saber si patim depressió o el que sentim és una tristesa passatgera? Aquests seran alguns dels temes de la primera temporada, en la qual també ens revelaran eines per dormir bé, per no caure en l'addicció a les xarxes socials, per tenir més plaer sexual i per cultivar la bona sort, entre d'altres. Per parlar-ne sense embuts tenim a la presentadora perfecta: l'Ana Boadas, que es plantejarà les preguntes que ens fem tots en matèria de salut mental. L'Ana conversarà amb els millors experts amb rigor, proximitat i molt sentit de l'humor i a cada programa farà un viatge ple d'aprenentatges vitals. Estrena: 15 de gener a les 14:45h a La 2.