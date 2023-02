Cossos normatius, aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón ens proposa aquesta setmana un nou programa sobre cossos i complexes. Perquè en la intimitat del sexe és quan mostrem més els nostres complexos i, per tant, és on som més vulnerables. Aquests complexos venen d'una imposició social respecte què és desitjable i què no. La idea preconcebuda de bellesa és la que imposen els anomenats cossos normatius.

Per tractar el tema, la Terremoto ens acosta la història de dues persones amb uns cossos diferents del que marca la societat. D’una banda, coneixerem el Pierre Oriola, un jugador de bàsquet que, amb dos metres d’alçada, se sent un extrany entre un estàndard d’homes que ronden els 168 cm.

L'Eli Rodríguez amb la Terremoto, té alopècia i s'accepta tal com és RTVE

També coneixerem l’Eli Rodríguez, una dona amb alopècia que va decidir ja fa uns anys no utilitzar perruca perquè s'accepta tal com és.

A més, comptarem amb el testimoni de Noelia Morales, creadora d'Anna Bonny, una marca de llenceria per a dones que, com ella, només tenen un pit i volen continuar sentint-se sexys.

Com a convidada del videopòdcast del programa ens visitarà la coreògrafa, Nadine Romero.