L'Edat d'Or del sexe, aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, s’endinsa aquesta setmana en la relació entre sexe i edat. Què passa amb la nostra vida sexual quan ens fem grans? Poques vegades es parla de relacions sexuals i afectives a partir dels 65 anys.

Per resoldre dubtes i plantejar el tema, la Terremoto anirà fins a Pallejà per conèixer la Pepi, una dona de 78 anys que es considera fogosa i apassionada al llit. El sexe és cabdal a la seva vida i no entén la tercera edat sense practicar-lo.

En Paco ens explicarà els seus gustos sexuals RTVE CATALUNYA

També coneixerem a 'Sexband' al Paco, un dels molts homosexuals d’aquest país a qui els va tocar obrir camí sota amenaça de ser detingut. Ara, amb 79 anys continua amb una vida sexual activa. Té el seu cercle d’amistats i hi queda sovint per estar al dia de la seva vida sentimental.

La Mercè i en Josep porten més de 50 anys en parella RTVE CATALUNYA

A més, descobrirem el secret per mantenir una bona vida sexual amb la parella de tota la vida. Ho farem de la mà de la Mercè i en Josep, una parella de Sabadell que porten junts més de 50 anys.

Pel que fa al videopodcast d’aquesta setmana, ens acompanyarà l’actriu Mercè Comes.