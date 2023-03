'Les primeres vegades', aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, s’endinsa aquesta setmana en les primeres vegades. Molt provablement recordem el primer petó, el primer enamorament i la primera experiència sexual. Ara bé, existeixen altres primeres vegades que, sovint, no tenim presents.

A casa de la família Moragues-Castells parlant de les primeres vegades RTVE CATALUNYA

La Terre visita la família Moragues-Castells per saber com van enfocar la primera conversa amb les seves dues filles sobre sexe, i també amb el seu fill que, a més, encara no ha tingut cap experiència al respecte.

David és tot un expert en la pràctica del Shibari RTVE CATALUNYA

També coneixerà al David, un defensor de les infinites primeres vegades que hi ha al món del sexe, sobretot si inclouen pràctiques sexuals diferents, com el 'Shibari'.

A més, descobrirem a 'Sexband' la història del Javier, un noi que 26 anys és verge i cada vegada té més a prop deixar de ser-ho, ja que té previst casar-se en uns mesos.

L’actor David Verdaguer serà el convidat del videopodcast d’aquesta setmana.