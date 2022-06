'Existeix una parella ideal?

'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' dedica el programa d’aquesta setmana a les relacions de parella i sobre com encertar o no en l'elecció.

Per començar, Xavier Sardà entrevista Arantxa Coca, doctora en psicologia. Assegura que la parella perfecta no existeix, es fa. També diu que la parella perfecta no és la que dura més temps. Amb Lorena Vàzquez, periodista del cor, parlarà de ruptures i infidelitats de parelles icòniques. I entrevistarà també Julián Contreras Ordóñez, que es considera ell mateix un usuari 'cinturó negre a Tinder' i ha publicat la novel·la eròtica 'Artesanales'.

Ana Boadas i Xavier Sardà comptaran amb els analistes i les col·laboradores David Balaguer, Meri Falgueras, Cinta Méndez i Antonio Bolinches.

Ana Boadas presentarà el testimoni de la Sofia Beyond, té 24 anys i viu en una 'trieja' oberta: té dues parelles i cadascun dels membres té relacions obertes amb altres persones. El testimoni de Mònica Calvo, per la seva banda, parlarà de com assessora persones per trobar parella a través de la carta natal.