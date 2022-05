'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

Trastorn del somni, hipersòmnia, apnea, síndrome de les cames inquietes, jet lag, somnambulisme, insomni infantil, roncar,... són moltes les patologies vinculades amb el somni i cada vegada afecten a més persones. 'Obrim fil' dedica el programa d’aquesta setmana a l'insomni i planteja com podem dormir millor.

Xavier Sardà entrevistarà Eduard Estivill, doctor especialista en medicina del son, que explicarà i donarà consells per aprendre a dormir. Sardà també parlarà amb el psicòleg expert en la interpretació dels somnis, Jordi Borràs.

Xavier Sardà, al set del programa 'Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató els analistes i col·laboradors Bernat Dedéu, Meritxell Falgueras, Sílvia Tarragona i Xavier Pérez Esquerdo.

Ana Boadas al plató d''Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Ana Boadas comptarà amb els testimonis de Toni Moog, còmic que pateix narcolèpsia i s'adorm a qualsevol lloc. Així com de Montserrat, ella va començar a descansar i dormir millor quan va canviar la seva forma d'alimentar-se després de patir durant dos anys seguits insomni. A més, hi participarà el periodista Albert Om que explicarà que va patir insomni durant un període de la seva vida. I Mercè Miró, parella d'un somnàmbul, vindrà per comentar la seva experiència.