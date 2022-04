'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' dedica el programa d’aquesta setmana als famosos catalans i proposa un debat sobre si existeix, o no, un Star System Català. Per debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran com cada setmana amb analistes, convidats i diferents testimonis.

Xavier Sardà, al set del programa 'Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Xavier Sardà entrevistarà, per una banda, Teresa Berengueras, periodista especialista en famosos. Assegura que a 'Catalunya no està ben vista la crònica rosa i per aquest motiu no hi ha Star System català. També entrevistarà Dario Porras, periodista especialista en crònica social que, per contra, creu que els catalans som igual de tafaners que la resta.

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató als analistes i col·laboradors Bernat Dedéu, Pilar Eyre, Laura Fa i Enric Company.

Ana Boadas al plató d''Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Ana Boadas comptarà amb els testimonis de Dolly Fontana, que va ser durant anys relacions públiques de la mítica discoteca barcelonina 'Up&Down', per on van passar molts personatges de la vida social de Catalunya. També intervindran Xavi Paredes, organitzador d'esdeveniments socials i Martí Escudé, fotoperiodista que durant 20 anys va exercir de paparazzi a Catalunya. Coneixerem quin perfil de famosos visitaven Barcelona en aquella època i com alguns famosos de Hollywood preferien Barcelona en comptes de Madrid. També entrevistarà Patri Jordan, influencer i entrenadora de fitness, per parlar sobre influencers i famosos.

Finalment, Xavier Sardà entrevistarà Natàlia Sànchez, actriu madrilenya que viu a Catalunya.