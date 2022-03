'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' reflexionarà sobre si les dones acostumen a ser jutjades pel seu físic, coincidint amb la setmana del Dia Internacional de la Dona.

Per introduir el tema, Xavier Sardà entrevistarà Mari Pau Huguet, periodista i presentadora de televisió, durant una època va abandonar les pantalles, i s'insinuava que patia anorèxia. I entrevistarà també Cristina Carretero, psicòloga.

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató els analistes i col·laboradors Meritxell Falgueras, Bernat Dedéu, Laura Fa i David Balaguer.

Per la seva part, Ana Boadas comptarà amb el testimoni de Jungle Lauri, instagramer curvy. Està grassa i no té complexes. I d'Ada Vilaró, li van practicar una mastectomia com a conseqüència d'un càncer de mama i ha decidit no reconstruir-se.

Comptarem també amb el testimoni de Mariana Salazar, dissenyadora del pit de l'actuació de la Rigoberta Bandini, on el 'pit femení és el centre de l'univers'.

Per acabar, Xavier Sardà entrevistarà Iván Mañero i Mireia Ruiz, cirurgians plàstics, per conèixer el dia a dia a la consulta i saber també les intervencions més demanades per les seves pacients.