En el cuarto capítulo de ‘Leonardo’, Ludovico pedirá al artista que cree una escultura en honor a su padre. Para preparar el encargo, Leonardo confía en un joven ladrón llamado Salai (interpretado por el actor español Carlos Cuevas). Desesperado por proteger a sus allegados, Leonardo se ve obligado a tomar una difícil decisión en una carrera contra el tiempo.

Capítulo 4

Mientras trabaja en el encargo que le ha hecho Ludovico, Leonardo se hace amigo del joven duque, Gian Galeazzo. Al mismo tiempo, un hombre que vive en la calle viene a modelar para Leonardo. Es Salai, un ladrón que consigue cautivar al artista, que decide emplearlo como aprendiz.

Caterina y Beatrice

Mientras tanto, Bernardo deja a Caterina. Beatrice se las arregla para que se convierta en la amante de Ludovico. Caterina no está convencida, pero cuando Leonardo le falla y no la ayuda, siente que no tiene otra opción.

Freddie Highmore, en el capítulo de este jueves

Caterina pronto sospecha de las malvadas acciones que Ludovico y Sanseverino están perpetrando contra el joven Gian Galeazzo. Su intención es irse de Milán, pero su sorpresa aumenta cuando Leonardo decide quedarse para completar el encargo.