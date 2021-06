Mirad qué marco más chulo me he comprado.

Sirve para hacer todas las obras de arte de Leonardo Da Vinci.

Todas.

Fijaos.

"Leda y el cisne".

"La batalla de Anghiari".

"El hombre de Vitrubio".

"Salvatore Mundi".

Por supuesto, la más importante.

"La Ionconda".

Y todo porque esta noche estrenamos la serie "Leonardo" en La 1.

(Sintonía "El cazador")

Muy buenas tardes, equipo. Bienvenidos, bienvenidas.

Sois para mí hoy

la última merienda.

Presentaos, por favor.

Hola. Soy Patri, tengo 22 años, he estudiado Biología,

pero me dedico profesionalmente al fútbol.

Y hoy, he venido a meter un gol por la escuadra al cazador.

Hola. Soy Mónica, vengo de Zaragoza,

pero soy natural de Antofagasta, Chile.

Le tengo muchísimo respeto a los cazadores,

pero espero poder salir airosa.

Hola. Soy Manu, tengo 21 años y estudio periodismo.

Y esto no es una "fake news", hoy vamos a ganar.

Hola. Soy Rafa,

tengo cincuenta y pocos años, vengo de Amorebieta, Vizcaya,

hago pesca submarina,

así que aguanto bien la presión.

Y el cazador, pues cuidado con mi arpón.

Cuidado con tu arpón. Me quedo con eso, Rafa.

Os cuento cómo funciona. Tres rondas.

La primera: acumulación de dinero.

La segunda: escapar del cazador o cazadora.

Y la tercera: el bote, la Caza final.

Mucha suerte, chicos, porque arrancamos.

Esta noche estrenamos la serie "Leonardo", en La 1,

una superproducción entre RAI, FT2 y RTVE,

que cuenta la vida del famoso pintor, investigador,

diseñador, escultor y sobre todo, genio del Renacimiento.

Y hoy, en "El cazador",

estamos en modo Da Vinci.

Patri, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien.

Girará todo en torno a esta maravillosa serie

de esta noche, "Leonardo".

¿Qué sabe tú de Leonardo?

Que se llamaba Leonardo y se apellidaba Da Vinci.

Maravilla. Y que era de...

De Vinci. Muy bien.

Lo suficiente. Vamos a la siguiente ronda.

Lo has hecho muy bien. Has conseguido...

Que no. Bueno.

Futbolista profesional. Eso.

Olé. ¿Dónde juegas?

Ahora mismo esto y en el Pozoalbense, Córdoba,

en Pozoblanco.

Y bueno... ¿Quién murió allí?

Paquirri. Muy bien.

1000 euros. Perfecto.

¿De qué juegas? Lateral izquierdo.

Muy bien. 2000 euros.

¿Cuántos goles has marcado en esta temporada?

Ninguno.

Muy bien. Pero no me los han metido.

Perfecto.

Que también cuenta.

Patri, tenemos un minuto.

Perfecto. ¿Vamos a por ello?

Vamos. Venga, Patri, ánimo.

¡Vamos, Patri, corre la banda! ¡Venga, Patri, vamos!

¡Sí!

Tu tiempo comienza...

ya. ¿Sobre qué artista renacentista trata "Leonardo"?

Leonardo Da Vinci. Correcto.

Capilla donde podemos ver el mural "El juicio final".

La Sixtina. Correcto.

¿Se denomina raza al rayo de luz que penetra por una abertura?

Verdadero. Correcto.

Personaje cómico cuya función era divertir a reyes y cortesanos.

Bufón. Correcto.

¿Con qué mano agarra su cabello la Venus de "El nacimiento de Venus"?

Derecha. La izquierda.

Cuando relatamos pormenores, lo hacemos con pelos y...

Señales. Correcto.

Los pintores lo usan como soporte para sus vientos y tiene nombre

cariñoso de caballo. Potro.

Caballete. ¿Cuál es el plural de la vocal "O"?

"Os". Oes.

Entre los literatos del Romanticismo se desató

la "Lisamanía". ¿Por qué cuadro exactamente?

"La Mona Lisa". Correcto.

Da Vinci tenía 40 años cuando Colón Descubrió América.

¿Verdadero o falso? Falso.

Verdadero. Según la RAE, cantidad de voltios de un sistema eléctrico.

100. Voltaje.

¿Con qué letra se escribe 500 en números romanos?

Con C. D.

¿Qué astrónomo fue el primero en observar Saturno en 1610?

Galileo. Y es correcto.

Revolución... Vamos ahí. Bueno.

Oye, ni tan mal.

Has estado muy bien. Me has exigido mucho a mí.

O sea, yo os exijo que acertéis, pero también me exiges tú

cuando me contestas sin yo haber terminado.

Porque... Debo escucharte y procesar qué leo.

Lo siento. Perdóname. No te perdono, Patri.

Bueno. Has conseguido... No te perdono ya.

Sí te perdono. ¡7000 euros! ¡Ue!

¡Vamos!

Oye... Cazador o cazadora.

Ruth, la Gobernanta.

Erundino, el Justiciero.

Lilith, la Espía.

David, el Estudiante.

O Paz, la profesora.

Te voy a hacer dos preguntas. La primera:

¿Tú quién quieres que salga?

A mí me gustaría que saliera Paz o Erundino.

¿A tu abuela Esperanza quién? Erundino.

¿En serio? Sí.

Porque dice que es más gracioso que cualquier cosa.

Yo por ti no puedo decir nada.

Pero yo por tu abuela Esperanza...

mato.

Que entre el cazador o cazadora.

Hola, Patri. Aunque debería saludar a tu abuela.

Deberías. Por supuesto.

A Esperanza y luego a Patri. Esperanza,

¿qué tal estás? Abuela, te quiero.

Un saludo desde aquí. Y nada, aquí tenemos a Erundino.

A ver si se porta bien. Y es que estoy...

Sí, sí. No, que estoy flipando.

Tu primero. No, no. Tú.

Yo... Porque...

Tú pri...

Patri, te voy a ser sincero. Estoy flipando.

Porque me recuerdas

a alguien del Renacimiento, pero del siglo XXI.

Con un chubasquero amarillo

clavadita a Greta Thunberg.

Podría perfectamente. Ah, bueno. (RÍE)

Escúchame, tienes mucho que ver. Estudias Biotecnología.

Eres bióloga.

Quieres hacer un viaje, como ella hace, en velero, con tu abuela.

Por supuesto. Con el dinero que consigas

vas a llevarte a Esperanza de viaje.

Sin duda. Esperanza es...

Aquí no has venido en catamarán. No. No, no, vine...

O sea, sé que te vas a largar corriendo,

que eso, además, gasta muy poquito CO2,

pero en catamarán no has venido. Economizando y ecología siempre.

(RÍE) Patri,

¿qué te parece si en vez de preguntas le echamos una carrera?

Venga. Ahí tengo más posibilidades. ¿Sí?

Sí. ¿Hacemos una carrera?

Venga. Venga, va.

¿Tú te animas?

Yo sí, pero por aquí.

Ay, qué listillo.

Siempre a lo mismo. Vamos con la ronda uno que has conseguido.

Estupenda.

7000 euros. Por abajo, oferta.

4000 euros.

4000 euros. Bien.

Por arriba. 18 000 euros.

Bueno, equipo.

¿Qué me decís? Mónica.

Que sobre todo te queremos aquí.

Vale. Manuel.

Yo creo que podrías llevarte los 7000.

Vale. Los 7000 es fijo que los coges.

O sea, y tampoco se estira mucho por arriba.

O sea que... (PATRI) Está bien.

Pues como los gallegos no se sabe si subimos o bajamos,

me quedo en el medio y por 7000.

Jugamos por 7000 euros, que comience la caza.

O no.

Primera pregunta.

Muy bien.

La tengo bastante clara.

Muy bien.

Son cuatro. Marqué la B.

Porque tenía un bar debajo de mi casa

que se llamaba Da Vinci y veía el cuadro allí...

(RÍE)

...siempre que iba a tomar el café.

Es, sin duda, la mejor manera de aprender.

Bien. En los bares.

Siempre.

Vamos a ver si es correcta.

Oh, vamos, sí.

Vamos bajando.

Justiciero.

Acierta y avanza.

Avanzamos. No sabemos si subimos o bajamos. Avanzamos.

Avanzamos.

Avanzamos hacia abajo.

Venga, siguiente pregunta.

Pues yo, que sepa, Nuevo México,

Sudamérica, pues el Pacífico.

La costa este.

Pues el Océano Pacífico.

El océano tranquilito.

Es que yo creo que estamos...

Estamos confundiéndonos, ¿no? Me la sensación que sí.

Nuevo México es un estado de EE. UU.

Ah, bueno, entonces igual...

Arizona, Texas.

Entonces, igual ya es el oeste.

Pero ¿es Pacífico?

Es ninguno.

Bueno.

Justiciero.

No va a fallar.

Acierta y avanza, claro.

No la puedo fallar,

porque he estado y conozco Nuevo México.

Al sur tiene México, el Desierto de Sonora.

Al oeste, está Arizona.

Al este, está Texas. Y al norte, creo que es Colorado.

Así que, ningún océano.

Fenomenal.

Siguiente pregunta. A dos de ser cazada.

Bueno, bueno.

Pues...

Tengo mis dudas.

Pero yo creo que...

ambas son correctas. ¿Sí?

D normal se escribe con "K", que es el símbolo,

pero...

yo creo que... Yo miro porque intento a veces

buscar si ellos están de acuerdo contigo.

¿Qué pensáis?

Yo creo... yo creo que has acertado.

(PATRI) Ahora veremos. -Igual sí.

Y ambas son correctas.

¡Vamos!

Muy bien, Patri, me gusta mucho. Tres.

Justiciero.

Acierta y avanza.

Respuesta gallega.

Bueno, las dos. (RÍE)

La dos.

Ni sí ni no.

Siguiente.

Pues yo, que sepa, no se casó en ningún momento.

Y si no se casó, tampoco va a estar viudo, ¿no?

Oye, escúchame. Y ahora, te pregunto en serio.

Tú si hubieras conocido a Leonardo Da Vinci...

Sería mi amigo. ...¿sería tu colega?

Sí, sí. ¿Te podrías enamorar de un tío así?

Sí. Hay que estar locos en esta vida.

¿Sí? Sí.

Yo ni en pintura.

(RÍE)

¿Sabes lo que es tener su cabeza? Eso también es cierto.

Ese no dormía por las noches. Ni dormía, seguro que...

Un genio, son complicados de gestionar, ¿eh?

Lo veremos en la serie de esta noche.

Bueno. Vamos a conocer a Leonardo.

Vas a flipar.

¿Soltero?

Sí, señora. ¡Bien! ¡Bien!

Pasito que hemos dado.

Respuesta del Cazador.

Aunque faltaba una respuesta D.

Al final de su vida, su estado civil era difunto.

(PATRI RÍE)

Sí.

Venga, dos para llegar, dos para ser cazada.

Pues, como bióloga, aquí me vais a pillar.

Porque uno es el sonido y otro es

la luz, la descarga eléctrica.

¿Y tú has marcado?

La C. Trueno.

(RÍE)

Me voy del programa.

Patri.

Patri. Sí, sí, sí.

Cambio.

Arbi... Cambio.

Al banquillo, al banquillo.

Al banquillo, Patri. Patri...

Resplandor producido.

Resplandor producido. Me puedo cansar de leerlo.

Sí. Y tú dices que es trueno.

¿No puedo cambiar?

¿Es correcta?

Te lo juro, digo... O sea, yo que iba...

Yo iba ya a darte

el doctor Honoris Causa a mejor meteoróloga de la historia

por saber que un resplandor producido en las nubes

por una descarga eléctrica se llamaba relámpago.

Pero es que no la has acertado. No, no, no.

Esta va a ser... Esta cuidado en el banquillo.

Sí. Y en el vestuario.

Va a ser risas, ¿eh?

No, no, collejas me van a caer unas cuantas.

Justiciero. Si falla Justiciero...

Le invito a lo que quiera.

(RÍE)

No puede fallar.

Esta no puede fallarla.

Esta era muy fácil, Patri. Patri, ya, ya.

Pero era muy fácil, Patri. Te acordarás toda la vida.

Ánimo. Quiero que lo hagas.

Sobre todo por ti, pero sobre todo por Esperanza,

que estará alucinando. Lo siento, abuela.

Siguiente pregunta. No podemos fallar.

Vamos a ver, Patri.

Si antes de iba a dar el premio

matrícula de honor a la meteorología

y no te lo he dado,

te voy a dar ahora el premio a "tortuología ninjica"

Esta la C. Esta la sabe hasta mi hijo pequeño.

Exactamente. ¿Quién no lo ve?

Lucas, mi hijo pequeño, la sabe.

Y yo también, creo. Somos cuatro en casa.

¿Sabes cuál soy yo?

Donatello. Yo soy Raphael.

Raphael. Donatello es mi mujer. María.

Michelangelo es Ion, el mayor.

Leonardo... Y Tiziano...

(RÍE)

Correcta.

Venga, nos queda una. Vamos. A ver, tú, el tortugo ninjo.

El tortugo ninjo, dale caña.

Esa la tiene que saber. Le lanzo otra pregunta.

Comida favorita de las Tortugas Ninja.

Pues, hombre, como todo el mundo sabe, lechuga.

Aquí comían de todo.

Comían de todo. Hamburguesas, pizzas...

Pizza.

Por favor. Pizza.

Tiene que venir el de Amorebieta a decírnoslo.

Pizza. Pizza de toda la vida.

De pepperoni. Venga, 7000 euros a uno de casa.

Justiciero, te pillé con el carrito del "helé".

De la pizza. Siguiente pregunta. Última, vamos, vamos.

Por Leonardo.

Yo esto lo digo mucho, así que espero estar diciéndolo bien.

Que hay mucho. ¿Te lo ha enseñado Esperanza?

Mi abuela siempre.

Adoramos a tu abuela Esperanza. Más vale que sobre.

Hay pulpo para dar y tomar.

Siempre.

Qué rico.

¿Justiciero qué ha marcado?

Y la pregunta de esta tarde es: ¿Leonardo qué hubiera marcado?

Pizza.

La misma.

¡Nos vamos a la Caza final con 7000 euros!

Enhorabuena, Patri.

Venga, una chilena.

Muy bien, muy bien. -A ver.

Bien. -Muy bien.

Mónica, bienvenida. Muy buenas tardes.

Buenas tardes. Desde Chile,

pero vives en Zaragoza. Desde hace 40 años.

Desde hace 40 años.

Sí. Mandamos un abrazo a Chile

y a toda América del Sur. A toda América Latina.

Que nos ven allí un montón. Os mandamos un beso gigante.

Además, cada vez que mando un beso

reaccionáis de una manera maravillosa.

Así que muchas gracias.

Mónica...,

¿vamos con tu minuto?

Cuando quieras.

Estate tranquila, por favor. Yo voy a leerte con una claridad

que ni el propio Leonardo Da Vinci cuando pintó "La última cena"

y la Capilla Sixtina a la vez.

No la pintó él, ¿no? No.

Vale.

Es una cosa que veréis esta noche en la serie.

Os daréis cuenta de que no la pintó.

Tu minuto comienza...

ya. Ciudad de nacimiento del artista italiano Leonardo Da Vinci.

Da Vinci. Ciudad de nacimiento.

Vinci. Correcto.

Cuadros vistos en la Galería Uffizi en una hora

si dedico un minuto a cada uno.

¿La galería Uffizi? ¿Cuántos cuadros veré

en la Galería Uffizi en una hora si dedico un minuto a cada uno?

60. Correcto.

Trazo o golpe que el pintor da con el pincel.

Pincelada. Correcto.

¿Cuál sería el siguiente número de la serie

1,3,5,7. 9.

Correcto. ¿Quién tiene la Mona Lisa más grande:

el Louvre o el Prado?

El Louvre. El Prado.

Flor que se regala cono un libro por San Jordi.

Rosa. Correcto.

¿Hacia qué punto cardinal queda la Osa Menor?

¿El oeste? Norte.

¿Qué artista aparece pintando en el cuadro "Las meninas"?

Velázquez. Correcto.

Pieza de ajedrez que se coloca en las esquinas

al inicio de la partida? Torre.

Correcto. ¿A qué artista está asociado el término Davinciano?

A los sucesores de Da Vinci. A Leonardo Da Vinci.

¿Cómo te has visto?

Me parece que fallé un montón. No has fallado un montón.

Has fallado algunas y has acertado otro montón.

Ajá. Eso sí.

¿Sabes cuántas? No.

Igual que ella.

Estupendo. Muy bien.

¡7000 euros! Muy bien.

Hola. ¿Qué tal estás?

Muy bien. Encantada de conocerte, Erundino.

El encanto es mutuo. Soy gran admiradora de vosotros.

Pues muchísimas gracias. Nuestros verdaderos héroes.

(RÍE)

Las personas que nos gustan los concursos

os tenemos por personas sobrenaturales.

Semidioses sois.

Yo es que estoy un poco preocupado, porque con tanto viaje tuyo

de Zaragoza a Antofagasta... Bueno,

a lo mejor debería decir "Antofagastá".

Te vas a acabar mareando un poco, ¿no?

Vas a confundir a Leonardo Da Vinci con Rafaela Carrá.

No, no, por Dios, no. (RÍE)

Sí.

Mónica ha hecho una ronda espectacular.

Vemos los 7000 euros en pantalla.

Por abajo tenemos una oferta a valorar en cuanto nos la haga...

4000 euros. ...el semidios.

4000 euros de semidios.

Que son como 6000 euros de persona normal.

Por arriba.

23 000 euros. ¡Guau! 23 000 euros.

Vamos a consultar con el equipo.

Con Patri primero.

Yo iría a por todas.

Venga, Manuel.

Yo creo que puedes ganar al cazador y llevarte los 23 000 euros.

¡Guau! Rafa. Eso no me lo creo yo.

Yo soy más tipo Bilbao, que me quedo en el medio.

Yo sobre todo quiero que lleguemos enteros todos al...

al final, ¿sabes?

Me quedo con los siete.

Por 7000 euros, que comience la caza.

Para llegar aquí, cinco aciertos. Vamos con la primera pregunta.

Puede ser la A o la C.

La C. Pues venga.

Una contracción fortísima. Que igual es algo que le marcó

en ese momento de embarazo y dijo: "¡Guau!".

"Esta es una señal", dijo. "Es una señal".

"Y el niño se llamará Leonardo".

Menos que veía una obra de arte de Da Vinci

y no en la calle viendo una farola. Sería Farola DiCaprio.

Farola DiCaprio. Farole DiCaprio se hubiera llamado.

O Puerta. Estaba en el baño y: "Puerta DiCaprio".

Menuda tragedia.

¿Es correcta?

Ay, una patadita.

Ya lo dije.

Podía ser cualquiera. Estabas entre la A y la C.

¡Vamos! No pasa nada, Mónica.

7000 euros. Tenemos una distancia de cinco para llegar.

Podía ser cualquiera. Claro.

Vamos a ver si nuestro semidios acierta.

Sí que acierta. Una patadita.

Hombre, es que me imagino

que si estás ya muy cerca del parto, no vas a Italia

a ver exposiciones y demás.

La lógica aplastante de nuestro querido cazador.

Por eso es cazador.

Y yo "leepreguntas" y tú concursante.

Vamos a por la siguiente. Venga.

Venga, a ver si hay más suerte. Vamos.

Pues esta sí que la sé.

Venga.

Mónica, cuéntame. ¿Cuál es tu respuesta?

La C. Pintura.

Sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿He marcado?

Sí. Todo correcto. No te preocupes.

Vale. No tengo claro que sea pintura.

Pues yo te puedo asegurar que sí. ¿Te hago un "sfumato" yo?

Te aseguro que sí. ¿Te hago uno?

Porque... Te voy a hacer un "sfumato".

"Sfumato".

Me he "sfumato". Vale, vale, vale.

Bueno, pues precisamente Leonardo fue uno de los creadores

de esta técnica.

Y en mis tiempos mozos, yo estudié pintura.

Qué guay. Algo sé.

Pues venga, primer acierto. No hay más que hablar.

Es correcta. Pintura. 7000 euros.

A cuatro de llegar a casa.

Justiciero.

Semidiós acierta. La pintura, claro que sí.

Seguimos.

Pregunta.

Bueno, marco, ¿eh?

Y no lo digo...

para no dar pistas. Que te copia.

Que te copia el Justiciero.

Como si no lo supiera.

Esta es una pregunta importante.

¿Has copiado alguna vez?

Y además, era bastante, digamos, generoso.

Que más bien chivaba a mis compañeros.

Chivabas a compañeros. Sí.

Tengo algún amigo que es incluso catedrático de Economía por ahí.

Gracias a ti. En sus exámenes de Latín...

¿Verdad, Lusito? Sí, sí.

Yo a un amigo mío hice mi examen de matemáticas,

yo era muy bueno en mates, hice mi examen de matemáticas,

cogí, me pasó el suyo y se lo hice a él.

¡Oh! A mí una vez en un examen... Dos dieces sacamos.

A mí una vez en un examen un chico me veía que estaba atorada

y me pasa su examen para que yo lo copiara.

Pero me puse tan histérica, tan nerviosa...

Que te chivaste. Se lo devolví. No.

"Me ha pasado el examen". No. Se lo devolví.

Qué buena eres tú, Mónica.

Me entraron temblores. Muy bien.

¿Qué has marcado? Yo la A.

Europa. Sí.

Y es correcta.

Tres para llegar.

Justiciero.

Acierta.

Siguiente.

Venga, no perdamos ritmo.

Nariz, ojos...

Las cejas es el arco ciliar.

Las... El arco de Cupido podría tener que ver

con los labios, pero no lo tengo claro yo.

Pues vamos a poner...

A.

Venga. Has marcado labios.

Sí. Pero...

Me suena más que puede ser el... Con muchísimas dudas.

Ya. Yo tengo dudas. Los labios pueden ser el de Cupido o Escupido.

Claro, claro. Depende.

Tengo mis dudas. Con mucha duda.

Y es correcta.

(PATRI) ¡Muy bien! Avanzan los 7000 euros.

No se lo cree. Una más.

Venga, Justiciero.

Acierta y avanza. Y se coloca también ad os.

Seguimos avanzando.

Y estás más cerca de casa, Mónica.

Ajá. Venga, siguiente pregunta.

Muy bien. Una de Leonardo, por favor.

Que, ojo, que yo a mi hijo Felipe le puse Felipe Leonardo

por Leonardo Da Vinci. ¿En serio?

Hombre, claro. Ostras.

Sí, sí. ¿También tuviste una patadita?

No. Pero es que ya te digo, yo estudiaba Pintura.

E incluso una vez una chica que trabajaba en donde yo estudiaba...

Sí. ...me pidió ver si le podía hacer

una copia de la "Mona Lisa".

Y yo, que era una cría, le dije: "Claro que sí".

Sí. Pues esta la tengo clara.

Ay, Dios mío.

Visitar playas nudistas. Estoy convencida de que esa es tu opción.

No. No le importaba la parte externa.

A él le importaba... El interior.

Las vísceras. Cómo estaba estructurado,

los músculos... Los huesos.

O sea, has marcado... La A.

Muy bien. Incluso tiene un dibujo

de... de estos que hizo.

Porque él iba a las morgues, pedía autorización

para diseccionar cadáveres y tiene un dibujo de un feto.

¿Verdad, Erundino?

Tiene muchos dibujos de anatomía.

Diseccionar cadáveres. ¿Es correcto?

Claro que es. Venga, avanzamos los 7000. A uno de casa.

Una más, una más, una más.

"Oh, my God".

Justiciero.

Acierta y avanza.

Tiene dibujos que a día de hoy

se siguen incluso estudiando de anatomía.

Es que son tratados de anatomía.

Sí, sí, sí.

Pregunta.

Una facilita.

Una facilita para ti.

Aquí hay concursantes que dicen:

"Ahora pongo la B, porque antes salió la ".

Pues no. Esta también va por la A.

Sí. Creo.

¿Por dónde va nuestro semidiós?

Por la A.

7000 euros. Sumamos a los 7000 de Patri

y serían 14 000 en la Caza final.

No sabemos si es correcta, pero yo me iría.

No, vete, vete, vete, vete.

Tú siéntate, siéntate.

Yo te digo. Tú tranquila. Siéntate ya.

No te preocupes, Mónica.

A ver, por 7000 euros.

¿A qué animal mató San Jorge según la leyenda?

¿Es correcta?

¡Sí, es correcta! ¡Bien!

Enhorabuena.

Lo has conseguido. ¡Vamos!

Muy bien, fenomenal.

Ah, que ya estás sentada.

Oh, Dios mío.

Muy bien, muy bien, Mónica.

Hola, Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes.

Buenas tardes.

Tú eres entrenador de fútbol. Sí. De fútbol sala.

Ah, vale, porque digo:

"Aquí, jugadora entrenador".

Entrenador, entrenador. Entrenador.

Manuel, creo que tu abuela Conso,

a la que mando un beso muy fuerte, quería también a Erundino.

Sí.

Yo también le mando un beso. Y a mi otra abuela, Juli.

Conso y Juli, os mandamos un beso enorme.

Manuel,

como te noto que a pesar de estudiar Periodismo

todavía estás "atenasado" por la "fuersa" de las cámaras...,

vamos con el minuto, ¿vale? Muy bien.

Venga, tu tiempo comienza ya.

¿Qué artista escribió "Códice sobre el vuelo de los pájaros"?

Leonado Da Vinci. Correcto.

Completa la frase: "Solo sé que no sé"...

Nada. Correcto.

¿Cuántas Gracias aparecen en el cuadro de Rubens?

Tres. Correcto.

Nombre de la enfermedad bucal llamada periodontitis.

Pues... paso. Piorrea.

Océano que baña las cosas de Huelva y Cádiz.

Atlántico. Correcto.

En "La última cena", de Da Vinci, Jesús porta un crucifijo.

¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

Famosa pareja de actores españoles oscarizados cuyo hijo mayor es Leo.

Paso. Javier Bardem y Penélope Cruz.

Nombre del soldado que servía en una legión romana.

Romano. Legionario.

¿Cuántos personajes pintó Leonardo en "La anunciación"?

Dos. Correcto.

¿Cuántas "H" tiene la palabra hechizo?

Dos. Correcto.

¿En qué ciudad está el Palacio Piti: Florencia o Venecia?

En Venecia. Florencia.

¿En qué material se construyó a Pinocho?

Madera. Correcto.

Verdadero nombre de "La Gioconda" de Da Vinci.

Paso. Lisa.

¿Qué actriz protagonizó con Tom Hanks "El código Da Vinci"?

Eh... Paso. Audrey Tautou.

Entrenador, coach, míster,

acabas de conseguir una marca superior

a tus otras compañeras.

Pues muy bien. -Bien.

¿Estás esperando a que te tire la falta o algo?

Estás como: "A ver, que tire ya".

Muy bien. Has conseguido 8000 euros.

Hola, Manuel. Hola, Erundino.

Estás... Te estás haciendo el serio,

pero se te escapa la sonrisilla. No, no.

Estoy un poco nervioso.

No, eso seguro que no. Además, te has estudiado bien

la "Leonardopedia". Sí, sí, un poquito.

Si no, vas a tener que salir corriendo

y vas a querer que el mundo sea plano

para que termine alguna vez.

Os recuerdo que esta noche estrenamos "Leonardo", en la 1.

Una superproducción entre RAI, FT2 Y RTVE

que cuenta la vida del famoso pintor, investigador,

diseñador, escultor y, sobre todo, genio.

Ese genio del Renacimiento.

Y hoy, en "El cazador", estamos en modo Da Vinci.

Venga, vamos a por ello. 8000 euros,

la mejor marca de la tarde.

A cinco de casa. A cuatro, oferta.

4000 euros. La mitad.

26 000 euros. Toma ya.

Patri. Aunque 26 000 es tentador,

yo te he visto nervioso y te quiero aquí.

Yo me quedaría en 8000 y es muy buena cifra.

Pues ya tú mismo, tú mismo

cómo te veas. Con tu mecanismo.

Te he visto muy, muy centrado.

Muy bien. Lo has hecho muy bien.

¿Ocho?

Lo que él diga.

Rafa.

Yo debo mirar en otro sitio. Te he visto seguro.

Yo iría a por los 26.

Bueno, voy a ir a...

No sabía si coger la de menos o no.

Pero me voy a quedar con los 8000.

Por 8000 euros, que comience la caza.

Primera pregunta.

Manuel.

He marcado párpados.

¿Qué te pasa, Mónica?

Me ha dado como una cosa.

Claro, ella la pintó.

Ella lo sabe.

¿Es correcta? No.

Cejas.

Paramos los 8000 euros a 5 de llegar a casa. Justiciero.

Acierta y avanza.

Perdemos ventaja.

"La Mona Lisa" no tenía cejas. Tiene algún otro retrato femenino,

que también las figuras en esa época se depilaban mucho

y no tenían apenas cejas, como símbolo de belleza estética.

¿Seguimos?

Siguiente pregunta.

Bueno, de "falar", ¿no?

Pues he marcado la A.

Hablar. Portugués. "Falar", hablar.

He marcado la A.

Sí, porque si no, sería la "fallacofrobia".

¿No? La "fallacrofobia" sería la de Las Fallas.

Y la "calvocrofobia"

sería lo de calvo, ¿no?

O quedarte "calvofobia".

No sé. Vamos. ¿Hablar de más puede ser?

No. Es a quedarse calvo.

Falacrofobia.

Oh, oh.

Paramos 8000.

Oh, oh.

Justiciero puede avanzar.

Oh, oh.

Lo hace.

Mira, si fueras aficionado a la ornitología,

el cormorán, el nombre científico del cormorán es falacrocorax.

Quiere decir cuervo calvo. Porque la cabeza del cormorán

no tiene plumas. Y la distancia se ha "sfumato".

Así que seguimos estando a cinco casillas, Manuel.

Tenemos que acertar.

A la siguiente que falles, fuera.

A casita.

Tú tranquilo, venga. Sí, sí.

En serio, confía.

Haces un plenito. Vamos.

Venga.

Pregunta.

No tengo ni idea.

¿Y has marcado? La A.

¿Es correcta? No podemos fallar. Es fruta.

8000 euros que se pueden marchar.

Manuel, tú también con ellos.

Muy buena primera ronda, la mejor de la tarde.

En la segunda, nos hemos venido abajo.

Solo si falla Justiciero seguimos jugando.

Pero no lo hace.

8000 euros que se marchan

y tú con ellos. Enhorabuena por venir y por ser un valiente

con la edad que tienes. Gracias.

Aúpa, Rafa. ¿Cómo estás? Aúpa.

De Amorebieta, donde el peaje. Ahí estamos.

Un poquito más para allá del peaje. El peaje de la A-8.

Ahí. Oye, te dedicas a la... A la...

Sí, sí. Bueno, no es que me dedique profesionalmente.

Sí. Es mi deporte,

llevo un montón de años. Ajá.

Lo practico de forma... O sea, yo vivo para ello.

Tengo un club de buceo del que soy el presidente también.

Qué bien. Y es eso.

Y bueno, más que nada es una forma de vida.

Muy bien, Rafa. Escúchame.

Pues pesca respuestas.

Lo vamos... Coge tu arpón y pesca.

He afilado la varilla, ¿eh?

Afila tu arpón y pesca

las respuestas, que yo te lanzo las preguntas como lubinas.

Va. Tienes un minuto.

Tu tiempo comienza ya.

¿En qué museo Florentino está "La anunciación", de Da Vinci?

Florencia. Galería Ufizzi.

¿Cuántos planeas he divisado si vi una docena y media?

Doce y seis...

Dieciocho. Correcto.

¿Quién bautizó a Jesús De Nazaret en el río Jordán?

Moisés. San Juan Bautista.

Región italiana donde se encuentra la ciudad medieval de Siena?

Pisa. Toscana.

En pintura, ¿cuántas hojas o tablas tiene un tríptico?

Tres. Correcto.

Límite visual donde parecen juntarse el cielo y la tierra.

Horizonte. Correcto.

Instrumento hecho con pelos para dar color en el cuadro.

Pincel. Correcto.

¿Por cuántos países fluye el río Ebro?

Uno. Correcto.

Si estamos en marzo, ¿en cuál estaremos en cuatro meses?

Julio. Correcto. Inflamación aguda

crónica de la membrana mucosa de los bronquios.

Bronquitis. Correcto.

Capital que sufre inundaciones debido al "acqua alta".

Venecia. Correcto.

¿Quién está en el centro en "La última cena" de Da Vinci?

Jesús. Correcto.

¿Qué nos permite conocer...? Escúchame.

Muy bien.

Muy bien, muy bien. Has mezclado la Biblia bastante.

Moisés y Jesús no coincidieron. No.

Es verdad. Mogollón de años.

San Juan Bautista. Es correcto.

Pero no vale ya.

No valía ya. Pero has conseguido ¡9000 euros!

Está bien.

Hola, Rafa. Muy buenas.

¿Qué tal estás? Bueno.

Estoy un poquitín nervioso, pero bueno.

Un placer poder estar delante tuyo.

Muchas gracias, hombre. Igualmente.

Además, coincido contigo. La pesca es un modo de vida.

Algo he oído, sí. Es un modo de vida.

Estamos totalmente de acuerdo.

Bueno, lo único que con este ambiente, oye,

no padezcas el síndrome del hombre del Renacimiento,

que quien mucho abarca, poco pesca.

Cierto es, cierto es.

Cierto es. Ha hecho la mejor ronda.

9000 euros, Rafa.

A cinco de llegar a casa.

A cuatro, oferta.

7000 euros.

¡Guau! Es una oferta excelente. Es buena.

Es muy buena. Es buena, es buena.

Por arriba.

36 000 eurazos.

¡36 000 eurazos! Buah.

Buah, qué pasada.

¿Consultamos con el equipo?

Es una muy, muy buena cifra.

Y yo: aúpa.

Yo siete, pero tú vete a por todas. Mónica.

Si le dan una casilla más de ventaja, a por todas.

-Os lo voy a poner fácil.

Si voy a por 36 y no llego, vais a estar solitas ahí, ¿eh?

Me necesitáis ahí. -Totalmente.

Sí, sí. -Entonces,

optamos por la discreción.

Escucha. (PATRI) Bien.

Sí, sí, sí. -Convencidas.

Rafa, yo te voy a decir el consejo de verdad que ellas no te dicen.

O te atreves con 36 000 o para 9000, 7000 están bien.

Exactamente. -Hombre, con 7000, te...

Repartimos. -Venga, repartimos.

Iguales todos. Siete, venta.

Por 7000 euros, que comience la caza.

Si es que...

Yo te lo digo... Sí, sí, sí.

...por mi propia experiencia

en muchísimos programas ya.

Sí. O te atreves con la de arriba,

que no te ibas a atrever... No, no era de Bilbao, Bilbao.

Eres de Amorebieta. Ya está.

Pues para nueve, siete. Son dos mil euros.

Sí. 2000 entre 3...

Y tienes una casilla más.

Tienes un acierto menos.

Yo creo que es más que evidente.

Si es generoso...

Perfecto. Venga. Primera pregunta.

Hay que leer.

¿Qué pasa, Rafa?

Que he leído millonario y no filántropo.

Y no estoy seguro que Bill Gates...

Escúchame, es superfilántropo, ¿vale?

Sí. Vale.

Entonces, me relajo.

¿Qué has marcado? A.

Bill Gates.

Bill Gates es filántropo, es millonario.

Jeff Bezos creo que tiene algo de pasta.

Rockefeller me suena que el apellido creo que... Todos tienen.

Tienen dinero, pero... Y no precisamente 7000 euros.

Rockefeller es muy antiguo ya.

Tiene un edificio, ojo.

Sí, pero bueno. Y era un maravilloso...

era un maravilloso personaje de José Luis Moreno.

Sí, también, también, cierto. Toma, Moreno.

Vamos a ver.

Sí, señor, Bill Gates. Bien, Rafa.

¡Vamos! Primera lubina pescada.

Vamos a por la dorada. Muy bien.

Venga. A por la dorada en la siguiente.

Justiciero es más de salmón.

Ya le conozco. Y de trucha.

Muy salmón y muy trucha.

Totalmente.

Él es de... Ya, de río.

De río, de meterse en el río con sus pantalones estos

que son botas gigantes. Y el pato.

Con pato no.

Y va con su calcetinico ahí gordito para no pasar frío.

Ahí está con su cañica. Tiqui, tiqui.

Tiqui, tiqui. Con la mosquica. Tiqui, tiqui, tiqui.

¿A que sí? Con la mosquica.

Ya. Si ya te conozco.

Claro. Estás superlejos. Yo decía: "Ha adelantado".

Claro, está en el quinto pino.

Venga. Tres para llegar a casa.

Vamos a ver.

Bueno.

Cuéntame.

Yo he puesto la C.

Un poquito... ¿Dónde has visto tú un palomino?

A veces.

Vamos a ver si es correcta.

¿Palomino es una mancha?

¿Tienes un palomino?

Ahora, no.

¿Tienes una mancha? Sí. Sí.

Es correcta.

Bravo. Bien.

(PAQUI) Bien, bien, bien.

Mónica, veo... En casita.

¿Qué te ha parecido esta?

Muy graciosa. Graciosa, muy bien.

Así me gusta.

Un abrazo a todos mis compañeros guionistas.

Sois muy graciosos. Vale.

Justiciero. El semidiós.

Un semidiós no tiene palominos nunca.

A dos de llegar a casa.

Venga, vamos. Venga.

Rafa, que te lo habrán dicho mil veces. Vamos, Rafa.

Vamos. Sí, sí. Dale.

Tienes tú tanto brazo como Nadal.

Sí. Estás tú bien de brazo.

Ya. Venga, pregunta.

No me pongas cara de... de... De póquer.

No. ¿Sabes? Me has puesto...

Escúchame. Me ha puesto cara de vasco de...

Como: "Esta pregunta a mí, que es obvia".

Esta, joer... A ver, yo no sé.

Yo tenía amigos que iban a esquiar.

Y a veces iban a Italia y a veces a Suiza.

Eso es. Una vez iban para un lado y otra para otro.

Estaban en... ¿Adónde iban?

A los Alpes. A los Alpes.

Alpes.

Sí, señor. 7000 euros que avanzan.

Bien. Los Cárpatos son donde

estaba el Conde Drácula. Y Urales separan Europa de Rusia.

De Asia. De Asia.

Sí. De Rusia.

¿No? ¿No son los de Rusia? Bueno, pero separan

el continente europeo del asiático. De Asia, vale.

Estamos a una de llegar, estamos muy lejos de Justiciero.

Tú tienes dos hijas mayores, ¿no? ¿Cómo se llaman?

Yaiza y Aida. Yaiza y Aida.

¿24 añitos? 24.

Mellizas. Cada una. Eso es.

Qué maravilla. Un besito, chicas.

¿Hacen lo mismo que tú? ¿Pesca y esto?

A ver, tengo las dos versiones.

Yaiza sí ha competido, compite, de hecho,

en las pruebas de allí, de Euskadi.

Y... y bueno, Campeonato de España también.

¿Sí? Campeonato de España femenino.

Sí. Y Aida es, vamos a decir,

la coqueta, la que le gustan las redes sociales,

bueno, un poco la que... Oye, qué guay. No te aburres.

No me aburro, efectivamente. Qué maravilla.

Yo tengo dos sobrinos mellizos, Mikel y Eneko, que me encantan.

Cada uno tiene su mundo. Total.

Uno juega bien al fútbol y el otro, al baloncesto.

Es curioso. Pero brutal, ¿eh?

Un beso, chicos, va.

Una.

Bueno, vamos allá.

A ver, si tenía hambre, será la C.

O sea, no me puedo creer... ¿De verdad la última frase

que escribió en su cuaderno es...? Cualquiera de las tres me parece...

Sí, la verdad.

Después de descubrir mil cosas, que si una cosa que vuela,

que si un avión, un helicóptero, fue el origen de muchas cosas

allí, en el Renacimiento, y va el tío y pone: "La sopa está...".

¿Qué has dicho? He...

Pienso en la C, por el hambre. Rica, rica.

Pero he pulsado la A. La A. Fría. Vale.

O sea, quiero decir...

¿Qué ha marcado Justiciero?

Fría.

O sea, lo último que escribió fue una queja.

Una queja.

Era exigente.

¡Guau!

¡Vamos!

7000 euros que se marchan a casa.

21 000 en la Caza final. Enhorabuena. Vamos para allá.

Patri, Mónica y Rafa, bienvenidos a la Caza final, chicos.

Enhorabuena por haber llegado los tres.

Tenéis una cantidad maravillosa, que son 21 000 euros.

¿Para qué los quieres tú, o tu parte? Son 7000.

Me gustaría hacer un viaje grande. Si me puedo llevar a mi abuela...

¿A Esperanza? Sí.

Vamos ahí. Esperanza, te espera un viaje maravilloso como gane Patri.

Qué bien. Me gusta mucho. Mónica.

Pues yo tengo personas cercanas a las que echarle un empujoncito.

Ayudar a los demás. Y desde luego a la asociación.

Siempre tenemos muchos proyectos

y lo que más nos falta es el... el efectivo.

Maravilloso, Mónica. Rafa.

Pues yo parte para un viaje con mi mujer,

que ha hecho algún viaje que no he podido asistir yo.

Y la otra parte para hacerme un viajecito de pesca extrema

a Panamá o por ahí.

Así que, depredador, ya sabes,

vete preparando los fusiles.

Venga, vamos a por ello, chicos.

Y antes, os recuerdo que esta noche estrenamos

la serie "Leonardo", en la 1. una superproducción entre RAI,

FT2 y RTVE

que cuenta la vida del famoso pintor, investigador,

diseñador, escultor y, sobre todo, genio del Renacimiento.

Y hoy, en "El cazador", ya lo habéis visto,

hemos vivido en modo Da Vinci.

Peleáis por ¡21 000 euros!

¡Vamos!

¿Preparados?

Que comience la Da Vinci Final.

Tres casillas de ventaja inicial y dos minutos

por delante, chicos.

Muy concentrados.

No me mires, Mónica. Mira tu pulsador y tu luz.

Es que te va a indicar que puedes o no hablar.

Finalistas, por 21 000 euros, vuestros dos minutos comienzan...

ya. ¿Hacía qué lado mira "La dama del armiño" del cuadro de Da Vinci?

Derecha. Izquierda.

Hablamos de obras del Quattrocento, ¿a qué siglo pertenece?

XV. Correcto.

Los colores de la bandera de Italia son rojo, blanco y...

Verde. Correcto.

El nombre Leonardo significa "tan fuerte como un"...

León. Correcto.

Autor italiano que escribió "El príncipe" en el siglo XVI?

Paso. Maquiavelo.

Sueño que se toma después de comer típico de España.

Siesta. Correcto.

¿En el título de qué novela de Dan Brown se menciona a Da Vinci?

"Código". Correcto.

Pelo de un pincel y nombre de la hembra del cerdo.

Cerda. Correcto.

¿En qué ciudad italiano nación en 1564 el científico Galileo Galilei?

Florencia. Pisa.

Moneda oficial italiana hasta 2002 e instrumento que tocaba Da Vinci.

Lira. Correcto.

Rectas que nunca llegan a tocarse aunque amplíen su trayectoria.

Paralelas. Correcto.

Natural de Alejandría y verso de 14 sílabas.

Alejandrino. Correcto.

¿Con qué mano señala San Juan la obra homónima de Da Vinci?

Izquierda. Derecha.

¿En qué tipo de construcción religiosa podrías vivir

en una experiencia monástica? Monasterio.

Correcto. Instrumento astronómico que permite ver agrandada

la imagen de cuerpos celestes. Telescopio.

Correcto. El grupo Da Vinci participó en "Eurovisión" en 1989

representando ¿a qué país ibérico?

España. Portugal.

Ciudad capital de Lombardía y de la moda italiana.

Lombarda. Milán.

Da Vinci era un vegetariano activo. ¿Verdadero o falso?

Falso. Verdadero.

¿A qué zona del cuerpo nos referimos si hablamos del maleolo?

El maleolo... -La mandíbula.

El tobillo. Nacionalidad del pintor de "El descendimiento de la cruz".

Española. Correcto.

Apellido del protagonista de la cinta "Origen"

que comparte nombre con Da Vinci.

Uy. -Leonardo DiCaprio.

Y es correcto. ¿Cuántos años cumpliría Da Vinci en 2021

si nació en 1452.

Paso. 569.

Unidad de trabajo del Sistema Internacional con nombre

de mes del año.

Julio. Correcto.

¿Cuántas veces trabajaron juntos...?

Chicos, habéis estado muy bien. Y os digo una cosa, la suerte juega.

Izquierda, derecha, ni una.

Izquierda, derecha. La otra.

Teníamos dos más.

Una distancia que está muy bien. Bueno.

17 casillas.

Vamos con los rebotes, chicos.

Oportunidad de si él falla o pasa, habladlo, habladlo.

No tenéis que pulsar el pulsador.

Justiciero, dos minutos.

Bueno, lo han hecho muy bien.

Pero yo quiero ir a "quattrocento" por hora.

Vamos. Pues tienes dos minutos para demostrarlo. 17 casillas.

Y 21 000 euros en juego. Y tu tiempo, cazador, comienza...

ya. Una frase muy citada de Leonardo Da Vinci es:

"Reprende al amigo en secreto y alábalo en...".

Público. Correcto.

¿Qué emperador francés se llevó "La Gioconda" a su dormitorio?

Napoleón. Correcto.

Miguel Ángel nació en una localidad con nombre de ensalada. ¿Cuál?

Caprese. Correcto.

¿En qué fecha se celebra el Día de Aragón?

El día de Aragón, el 8 de octubre. Paramos. No es correcto.

No es correcto. Oportunidad de rebote.

No tienes que pulsar, Mónica. Consulta con los demás.

¿Lo sabes? El Día de Aragón.

23 de abril.

(PATRI) Dilo. -23 de abril.

¡Y es correcto, Mónica! Retrocede una casilla.

Es el Día de San Jorge, efectivamente.

Claro. 23 de abril.

Día del Libro. 01:39 minutos.

Muy buen rebote. Muy bien.

15 casillas de distancia. Y tu tiempo, cazador, continúa...

ya. Nombre del editor por el que se acuñó la expresión

"Tener más cuento que calleja".

Saturnino Calleja. Correcto.

¿Cómo se llama el sonido que produce el pico de una cigüeña?

Crotoreo. Correcto.

¿En qué ciudad andaluza nació Bartolomé de las Casas?

Sevilla. Correcto.

Nacionalidad del divulgador científico David Attenborough?

Británico. Correcto.

¿Cuántas versiones de "La virgen de las rocas" pintó Da Vinci?

Dos. Y es correcto.

¿Con qué otro nombre se conoce al anfiteatro Flavio de Roma?

El Coliseo. Correcto.

Apodo de Ludovico Sforza, Duque regente de Milán

y protector de Leonardo Da Vinci. Il Moro.

Y es correcto. ¿Cómo se llama la hoja de la vid?

Pámpano. Y es correcto.

Rey al que sirvió en Francia Leonardo Da Vinci.

Francisco I. Correcto.

Rafael está enterrado en una de las grandes obras de la Roma imperial.

Panteón de Agripa. Correcto.

¿Qué pidió Salomé que cortaran a San Juan Bautista?

La cabeza. Correcto.

¿En qué fiestas populares podemos disfrutar del personaje Marijaia?

En el Carnaval.

¡Paramos! No es correcto.

Confío en ti. -Semana Grande de Bilbao.

¡Y es correcto! Retrocede una casilla.

(Aplausos)

41 segundos.

Cinco de distancia. Y tu tiempo, cazador, continúa...

ya. ¿Qué cuadro fue robado del Louvre en agosto de 1911?

"La Gioconda". Correcto.

La palabra Mariachi procede de la voz francesa "mariage",

que significa... Matrimonio.

Correcto. Nombre de la investigación que busca restos

y ADN de Leonardo Da Vinci.

El Proyecto Leonardo. Correcto.

Nombre con el que se conoce comúnmente al bicarbonato de sodio.

Bicarbonato sódico. Y es correcto.

¿En qué disciplina artística destacó Juan de Juni?

Escultura. Y es correcto.

16 segundos. Enhorabuena, cazador. Chicos, no pudo ser.

Nos quedamos cortos con la distancia, pero enhorabuena

por llegar y hacer un programa fantástico.

Yo he estado a gusto con vosotros. Gracias.

A vosotros también, gracias. Hasta el próximo programa.

Nos vemos en la siguiente caza.

Muy bien, Patri. Muy bien.