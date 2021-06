La historia de Leonardo Da Vinci se ha contado siempre a pinceladas. Entre el enigma y el secreto, el relato más íntimo y personal del gran genio del arte y la ciencia de la época dorada del Renacimiento está por descubrir. Un camino en el que se adentra Leonardo, la nueva superproducción europea que se estrena este 3 de junio en La 1 y que cuenta con un elenco de actores de lujo encabezado por Aidan Turner (El Hobbit), Freddie Highmore (The Good Doctor) y el actor español Carlos Cuevas, conocido por interpretar a Pol Rubio en la serie Merlí.

“Jamás había vivido un rodaje con tantos estímulos, trabajar en Leonardo ha sido realmente enriquecedor”, confiesa Cuevas. Para el rodaje de Leonardo, el actor tuvo que perfeccionar su inglés, realizar sus escenas de lucha y aprender italiano y a montar en caballo. “Me fui muy flamenco pensando que sabía mucho inglés y cuando me encontré en el set, con todo un equipo nativo y acentos muy cerrados, me di cuenta de que estaba equivocado”, explica en este encuentro con RTVE.es. Aun así, el actor no tardó en ponerse las pilas y ahora mismo reconoce que se siente muy cómodo trabajando en inglés. “Un rodaje de esta envergadura te hace lo cerca que estamos todos en realidad y que con el inglés no hay barreras”, añade.

Leonardo es fruto de la alianza nacida entre las radiotelevisiones públicas europeas RAI, France Télévisions y ZDF con la producción asociada de RTVE y que cuenta entre sus mecenas con los actores Freddie Highmore y Carlos Cuevas. Una aproximación a la vida del artista, a su trabajo y sus conflictos internos, con el telón de fondo del Renacimiento y bajo una trama de intriga y suspense. “En la serie descubriremos a la figura de Leonardo Da Vinci a lo largo de varios años de su vida. Pero gira alrededor de un crimen, que es la muerte de Caterina, y de su investigación en la que se acusa directamente a Da Vinci de su asesinato”, explica Carlos Cuevas. La historia, que se cimienta en el género del thriller, se desarrolla a través de flashbacks en los que el espectador podrá ir conociendo la verdad del suceso, pero también aspectos claves de la vida del artista italiano.

Carlos Cuevas se mete en la piel de Gian Giacomo Caprotti da Oreno, Salai, en 'Leonardo'

Enigma, misterio y pasión “Existen muchas facetas desconocidas de Da Vinci”, confiesa Carlos Cuevas. Una de ellas es sus relaciones amorosas en las que el personaje de Cuevas es clave. “Salaì es un chaval de la calle, un buscavidas que conoce a Leonardo en un mercado de Milán y a quien Leonardo le propone convertirse en su muso y aprendiz, un modelo de pintura que la serie deja entrever de forma sutil que tenían una relación más allá de lo estrictamente profesional o amistad con Leonardo”, comenta. Freddie Highmore presenta la nueva serie de La 1, 'Leonardo' Unas tramas que van desvelándose a lo largo de ocho capítulos, entre enigma, misterio y pasión, pero en las que también se desvelan algunas de las obras más representativas del genio, como el imponente fresco de La última cena, una de las obras qué más ha impresionado siempre a Carlos Cuevas. “Sin duda, me quedo con la Santa Cena, a la que sin duda me siento muy conectado emocionalmente después de rodar las escenas en las que pintábamos el fresco. Estuvimos toda una semana recreando la pintura. Siempre puedo decir que la he pintado un poco”, bromea. Leonardo también le ha servido a Carlos Cuevas para descubrir mucho más de lo que hasta entonces conocía del artista italiano. “Es más ingeniero de lo que yo pensaba, hizo cosas técnicas e inventos de los que yo no estaba tan al tanto, parece como si Leonardo hubiese vivido tres vidas”, cuenta. Frank Spotniz, creador de The Man in the High Castle y guionista de Sherlock, están a los mandos de esta ficción que, bajo la atenta mirada del director Dan Percival, explorará a partir del jueves 3 de junio los secretos del genio del Renacimiento trazando un mapa de su vida y sus pasiones. 00.15 min 'Leonardo', estreno el 3 de junio