Freddie Highmore presenta la nueva serie de La 1, 'Leonardo'

Charlamos de la nueva serie sobre Leonardo Da Vinci.Y para ello conectamos con Freddie Highmore, el actor, filólogo, guionista y director londinense, ha estado con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde para hablarnos sobre el papel que tiene en la serie. Lo más sorprendente, es el perfecto castellano en el que nos narra toda su experiencia. Pero todo se debe a una razón, y es que estudió Filología Hispánica, pero además estudió nuestro idioma en el colegio, y en la universidad, para acabar viviendo un año en Madrid como parte de sus estudios.

Su amor por el español

"Siempre he tenido un interés no solo en el idioma sino en el país en España en general. Trabajé en un bufete de abogados, estaba haciendo traduciones para una empresa y hablando español todo el tiempo. No tenía experiencia legal, era hacer traducciones y hablar de fútbol", ha asegurado el actor en el programa de Julia Varela.

En una época de pandemia donde es difícil viajar, ha pasado momentos de extrañar a sus seres queridos, pero sobre todo lugares: "Echo de menos España, y también echo de menos Londres porque paso mucho tiempo en Vancouver, Canadá, grabando The Good Doctor".

Pero esa serie no ha sido el único trabajo que ha hecho a lo largo de su vida detrás de las cámaras. A sus espaldas cuenta con títulos como: Charlie y la fábrica de chocolate, en la que actuó con once años, o también Descubriendo nunca jamás, con tan solo nueve años, para embarcarse ahora en la serie Leonardo.