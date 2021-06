Este jueves ha sido el gran estreno de la serie Leonardo, la nueva superproducción de La 1 en la que RTVE ha colaborado con otras cadenas europeas. Protagonizada por Aidan Turner, que da vida a Leonardo da Vinci, cuenta la historia del genio del Renacimiento desde sus inicios en el taller de Verrocchio. En este primer episodio hemos podido descubrir algunas de sus primeras obras, como que gracias a él se colocó la cruz en la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, que pintó a Caterina de Cremona, una joven modelo a la que tomó como musa, y que deslumbró a toda Florencia con el ángel de la izquierda en "El Bautismo de Cristo". ¿No has podido verlo? ¡Te contamos los mejores momentos del primer capítulo de Leonardo!

Leonardo conoce a Caterina de Cremona

Dieciséis años antes, en Florencia, Leonardo da Vinci forma parte del taller de Verrocchio como aprendiz. Allí conoce a una joven modelo llamada Caterina a la que no es capaz de dibujar y tiene un primer encuentro en el que discuten. En cambio, Leonardo no puede quitarse de la cabeza la muchacha y sí consigue dibujarla por la noche ante el asombro de su compañero.

Cuando Caterina vuelve al taller para conseguir más trabajo y no se lo dan, culpa a Leonardo, que le dice que él no ha tenido nada que ver y le pide pintarla en privado. Acompaña a la joven hasta su casa, donde él se vuelve a fijar en su cicatriz, una marca que ella no quiere que dibuje y por eso la oculta.