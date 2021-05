RTVE ha sido galardonada con seis Globos, tres de Oro y tres de Plata, en el World Media Festival de Hamburgo, certamen internacional que reconoce cada año la excelencia de los medios de comunicación en distintas categorías desde hace más de dos décadas.

El Oro en la categoría de series de Entretenimiento juvenil ha sido para ‘HIT’, estrenada el año pasado en La 1. Producida por RTVE en colaboración con Grupo Ganga, se acerca al mundo de la educación desde la mirada de un personaje capaz de despertar amores y odios: Hugo Ibarra Toledo, interpretado por Daniel Grao. Un pedagogo brillante, políticamente incorrecto y capaz de remover los cimientos de un colegio gravemente afectado por un acto vandálico.

Paseo por el Prado, en La 2

‘200’, una noche en el Museo del Prado’, premiado con un Globo de Oro en la categoría de Educación y Entretenimiento, fue uno de los programas con los que La 2 celebró el bicentenario de la inauguración de la pinacoteca madrileña. Una serie de cuatro capítulos especiales en los que Ramón Gener (‘This is opera’, ‘This is art’) descubría al espectador, en una serie de paseos nocturnos, las maravillas del museo y de la colección.

El tercer Globo de Oro, en este caso en la categoría de Webvideos, ha sido para ‘Un Telediario del futuro 2050’, un especial del Lab de RTVE.es que propone un viaje a las noticias de ese año, para conocer los retos a los que se estaría enfrentando la Humanidad en función de las medidas que se tomen para influir en el clima.

