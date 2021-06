A Corporación RTVE contaba a finais do año 2019 cun persoal formado por 6.542 traballadores. A profesionalidade e a formación son dous signos distintivos do persoal desta compañía.

Unha das pezas fundamentais coas que traballan os profesionais de RTVE é a información e o seu traballo queda ben delimitado no Estatuto da Información. Este establece que “a independencia dos profesionais da información ten o seu fundamento na propia Constitución española. Os dereitos á liberdade de expresión e información son elementos substanciais de toda sociedade democrática: sen eles quedarían sen contido o resto dos dereitos. (…) Para os informadores profesionais o seu dereito para expresar e informar convértese no deber de informar ao servizo do dereito dos cidadáns”.