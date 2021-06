José Manuel Martín Medem

Nado en Madrid en 1952, é licenciado en Ciencias da Información. Traballou durante 20 anos en RNE e 10 en TVE. Foi correspondente de RNE en México e de TVE en Colombia e Cuba. Dirixiu o diario falado 24 Horas e os informativos de Radio 3 en RNE, foi xefe de Información do Canal 24 Horas, presidente do Comité de Empresa de RNE en Madrid e membro do Comité Xeral Intercentros de RTVE.

Entre 1994 e 1996 formou parte do Consello de Administración de RTVE en representación de IU. Foi Premio Nacional de Xornalismo 1982 da Asociación Prol Dereitos Humanos de España. É membro da Xunta Executiva da Federación de Sindicatos de Xornalistas, director de “Mundo Obrero”, columnista de “La Última Hora” e “Público” e autor de diversas obras.