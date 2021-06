María del Carmen Sastre Bellas

Nada en Ferrol en 1957, é xornalista, licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid. Desenvolveu toda a súa carreira profesional en RTVE.

Foi xefa da Área de Economía de Informativos de TVE de 1996 a 2002, xefa da Área de Nacional de Informativos de TVE de 2002 a 2004, coordinadora de Economía do Canal 24 Horas de 2004 a 2007 e asesora do Consello de Administración de RTVE de 2007 a 2012.

Así mesmo, ocupou o posto de directora de Relacións Institucionais de RTVE dende 2012 ata mediados de 2014. Foi defensora do Espectador e Radiooínte de RTVE de maio a novembro de 2014 e directora de Contidos Informativos de TVE de novembro do 2014 a xullo de 2018. Na actualidade, forma parte do equipo do programa ‘Emprende’ do Canal 24 Horas.