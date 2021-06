Roberto Lakidain Zabalza

Nado en Eibar (Guipúscoa) en 1965, é licenciado en Xornalismo pola Universidade do País Vasco. Pertence a RTVE (C.T. Andalucía, Sevilla) dende 1990 e a súa actividade profesional estivo vinculada aos programas informativos.

Cursou varios másteres e títulos e impartiu docencia no Centro San Isidoro de Sevilla. En 2008 formou parte da Comisión redactora do Estatuto de Información RTVE. Durante catro mandatos formou parte dos Consellos de Informativos de TVE. Tamén participou nos traballos de redacción do Manual de Estilo da Corporación RTVE.

Foi delegado sindical, delegado de persoal e membro de distintos Comités de Empresa. É membro da Comisión Executiva de CC. OO. en RTVE.