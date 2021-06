A Orquestra Sinfónica e Coro RTVE é unha formación sinfónico-coral dedicada á interpretación e difusión da cultura musical de calidade, dentro do marco da Corporación RTVE. A Orquestra Sinfónica RTVE conmemorou en 2015 o seu 50º aniversario. A iso súmanse os 65 anos de brillante traxectoria artística do Coro RTVE. Ambos, Orquestra e Coro, conforman unha formación sinfónica-coral que supón unha embaixadora de excelencia cultural con vocación de servizo público.

Entre os galardóns recibidos recentemente figuran a Medalla de Honra do Festival Internacional de Música e Danza de Granada; a Antena de Ouro Extraordinaria á Orquestra Sinfónica e Coro RTVE, outorgada pola Federación de Asociacións de Radio e Televisión de España; o Premio Iris á Mellor Banda Sonora pola serie de TVE Isabel, concedido ao compositor Federico Jusid e á Orquestra Sinfónica e Coro RTVE; e o Premio Iris Especial da Academia das Ciencias e as Artes de Televisión á Orquestra Sinfónica RTVE polos seus 50 anos de brillante traxectoria profesional e pola súa achega á cultura musical española.

O Coro RTVE

Fundado en 1950 co nome de “Los Cantores Clásicos”, foi dirixido por Roberto Plá ata 1952 en que se transforma en “Coro de Radio Nacional”, baixo a dirección de Odón Alonso ata 1958, cando pasa a ser dirixido por Alberto Blancafort. Posteriormente foron titulares: Pedro Pírfano, Pascual Ortega, Jordi Casas Bayer, Miguel Amantegui, Alberto Blancafort como Director Invitado, Laszlo Heltay, Mariano Alfonso, Josep Vila e de novo Jordi Casas Bayer ata agosto do ano 2013. De 2015 ata o 1 de xaneiro de 2019 o director titular foi Javier Corcuera Martínez, ao que seguiu no cargo Juan Pablo de Juan. Dende o 15 de setembro de 2019 o director titular do Coro RTVE é Lorenzo Ramos.

Está considerado como un dos mellores conxuntos corais de España e o seu labor no campo da nosa polifonía profana e relixiosa non ten parangón; así mesmo no seu repertorio figuran numerosas obras contemporáneas de compositores nacionais e estranxeiros.

Á parte das súas actuacións coa Orquestra Sinfónica de RTVE e dos seus numerosos concertos tanto “a capella” como con outras agrupacións instrumentais, actuou nos Festivais Internacionais de Música de Barcelona, Santander, Granada, etc., así como nas Semanas de Música Relixiosa de Cuenca, Decenas de Música en Toledo, Festivais de Ópera en Madrid, a EXPO 92 e foi convidado polas temporadas de Valencia, A Coruña, Santiago, Málaga, Valladolid, entre outras.

No ámbito internacional é de destacar a súa participación no Festival de Flandres e en xuño de 1990 no Festival Internacional de San Petersburgo. No seu persoal de profesores figuraron cantantes como Teresa Berganza, Isabel Penagos e Pedro Lavirgen. Realizou innumerables gravacións para o arquivo sonoro de RNE, así como para os selos discográficos RTVE, Hispavox, Naxos, podendo destacarse “El Oficio de Difuntos”, de Tomás Luís de Vitoria para o selo Decca, premiada pola Academia Francesa da Música.

No ano 2000 o Coro conmemorou o 50 aniversario da súa creación con concertos extraordinarios, unha edición discográfica que recolle gravacións históricas dende a súa fundación ata a actualidade e estreou a obra “Tríptico” de Miguel Hurtado, gañadora do Concurso de Composición Coral del Cincuentenario do Coro.