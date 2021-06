Televisión Española (TVE) é a cadea máis veterana do panorama audiovisual español. Comezou as súas emisións regulares en 1956, dende os estudos de Madrid. En 1959 sumouse a produción dende Barcelona e en 1966 naceu a segunda canle de TVE (La 2, coñecida como UHF). Hoxe os seus centros de produción están en Madrid (Prado del Rey, Torrespaña), Barcelona (San Cugat) e Canarias, ademais de contar cunha rede de centros territoriais presentes en todas as comunidades e delegacións en todo o mundo. O sinal de TVE chega aos cinco continentes a través da TVE Internacional.

Entre 1969 e 1973 avánzase na innovación tecnolóxica con emisións en color, que chegaron definitivamente en 1978. O compromiso coa tecnoloxía evidenciouse de novo cando TVE lanzou as primeiros canles temáticas, onde xa estaba Teledeporte (actual TDP) e máis tarde pola aposta coa alta definición (HD).