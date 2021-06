En maio de 2008 naceu RTVE.es para converterse en moi pouco tempo no primeiro portal audiovisual do panorama español e nun referente no mundo hispano. A web da radiotelevisión pública creouse en 1997 co obxectivo de trasladar os contidos de toda a Corporación aos lugares nos que se atoparán os seus seguidores así como de dar presenza á Orquestra e Coro e ao Instituto RTVE.

Nese momento, a súa área máis nova foi o lanzamento do servizo A La Carta, que puxo ao dispor dos usuarios unha gran plataforma de consumo de audio y vídeo baixo demanda que foi crecendo ata converterse no maior contedor de audio e vídeo profesional na Internet en español, con máis de 300.000 pezas dispoñibles.

O primeiro gran fito tras o lanzamento de RTVE.es foi a retransmisión, por primeira vez na historia, duns Xogos Olímpicos a través de Internet. A emisión dos Xogos Olímpicos de Pequín no verán de 2008 supuxo a ruptura dunha gran barreira no ámbito da Internet, vetada ata entón á retransmisión en aberto e de forma gratuíta dos eventos deportivos. Esa cobertura deu paso, en Londres 2012, aos primeiros XX.OO. multimedia, multipantalla e sociais da historia: ata 19 sinales en simultáneo extras das emitidas por televisión. Esa foi a base coa que logo se foron construíndo proxectos como o +24, ou as r etransmisións multicámara de eventos específicos: Sanfermines, Premios Goya, Final da Copa do Rei de Fútbol, etc.

A finais de 2013 RTVE presentou +TVE, unha aplicación para móbiles, tabletas e ordenadores que permite, entre outras funciones, cortar vídeos de 30 segundos dos programas que emite TVE en tempo real e compartilos nas redes sociais.

Proxecto Filmoteca/NODO Este proxecto, desenvolto conxuntamente pola área de RTVE Dixital xunto coa Filmoteca Nacional, é unha mostra do cariz distintivo dos proxectos nados baixo a óptica do servizo público cun carácter cultural. En decembro de 2012 publícase a web do NODO para poñer ao dispor dos cidadáns parte dos fondos audiovisuais da Filmoteca Nacional cun catálogo inicial composto por máis de 4000 vídeos, cunha duración total de 700 horas. Tamén neste proxecto, a dimensión multipantalla concretouse nunha web accesible a través de navegadores, móbiles, tabletas e consolas de videoxogos.

Contidos e servizos Actualmente, a web de RTVE conta cunha 'home' onde se pode ver dunha ollada a mellor oferta informativa, televisiva, deportiva e radiofónica. Ademais, permite seguir en directo todas as canles de televisión e radio da Corporación, cun novo 'player' que che acompaña mentres navegas a páxina. Os contidos informativos refórzanse cunha web propia, onde están recollidas as principais noticias de última hora e os mellores vídeos e audios dos servizos informativos de TVE e RNE, así como os sinais en directo que en exclusiva ofrece a aplicación +24. A mellor oferta de TVE recóllese da forma máis visual no portal Televisión, no que as series e documentais de TVE terán un lugar privilexiado. Ademais, RTVE Dixital ofrece contidos extra e programas exclusivos en liña asociados aos principais programas de TVE como MasterChef e Águila Roja. Pola súa banda, rtve.es/deportes ofrece toda a información deportiva ao minuto e afonda na súa aposta por eventos en directo multisinal coa retransmisión dos Xogos de Bakú, que continuará nas próximas semanas co Tour de Francia. A web de Radio Nacional é máis visual e intuitiva que nunca, cos directos de todas as emisoras dispoñibles a un clic e todos os podcasts das emisoras actualizados ao instante.

Clan e a súa oferta multidispositivo Os contidos infantís han tido sempre un papel preponderante dentro da programación de RTVE. En 2009 creouse unha web que agrupaba todos os contidos infantís de TVE co fin de ofrecer unha proposta homoxénea que respondese a principios de navegación segura, entretemento e educación para os máis pequenos. A web, que co tempo foi crecendo ao incorporar aplicacións específicas para móbiles, tabletas e televisións conectadas, ofrece un gran número de series infantís do panorama internacional e incorpora xogos e contidos para padres, en español e inglés, con aplicacións específicas para móbiles.